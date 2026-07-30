Por el mal arranque en el semestre, River cambia de plan con los jugadores marginados

La dirigencia flexibilizó su postura y ahora también aceptará préstamos con opción u obligación de compra para acelerar las salidas de los diez futbolistas que no son tenidos en cuenta.

La crisis futbolística que atraviesa River, profundizada por la derrota ante Gimnasia, modificó la estrategia de la dirigencia respecto de los futbolistas que entrenan separados en el predio de Cantilo. Si en un principio el club sólo contemplaba ventas definitivas, ahora también está dispuesto a negociar préstamos con opción u obligación de compra, con el objetivo de reducir cuanto antes la cantidad de jugadores marginados.