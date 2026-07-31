Villarruel redobló sus críticas a Milei: "Me preocupa que replique insensateces"

La vicepresidenta profundizó luego sus cuestionamientos al mandatario al afirmar: "Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 30, 2026

El conflicto se produce en medio de una creciente tensión entre Villarruel y Lemoine, quienes también se enfrentaron por las diferencias entre las dietas de senadores y diputados. La legisladora oficialista había acusado a la vicepresidenta de impulsar aumentos salariales en la Cámara alta y la señaló como parte de una supuesta maniobra política contra Milei.

Desde su cuenta en X, Villarruel rechazó esas acusaciones, calificó de "delirio" las versiones que la vinculan con sectores del peronismo y sostuvo que los argentinos no quieren representantes dedicados a "campañas mediáticas" ni a buscar "cariño presidencial".