Villarruel redobló sus críticas a Milei: "Me preocupa que replique insensateces"

La vicepresidenta cuestionó un reposteo del Presidente en redes sociales, habló de "persecuciones imaginarias" y volvió a cargar contra la diputada Lilia Lemoine.
La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel volvió a escalar con un nuevo cruce público en redes sociales. La vicepresidenta aseguró que siente una "genuina preocupación" por el Presidente luego de que este compartiera una publicación de la diputada Lilia Lemoine en la que se la vinculaba con dirigentes opositores.
Todo comenzó cuando Milei reposteó en X un mensaje de Lemoine que sugería un supuesto acercamiento entre Villarruel, la diputada Marcela Pagano y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La publicación fue interpretada por la vicepresidenta como un respaldo del mandatario a esas acusaciones.
"¿Esta locura galopante la retuiteó el Presidente? Parece contagioso el delirio", escribió Villarruel al responder a un usuario que le mostró la captura del reposteo.
Más tarde, otro intercambio elevó aún más el tono de la disputa. "El Presidente de la Nación no puede haber tuiteado semejante estupidez. Si es así, que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", lanzó la titular del Senado en una nueva referencia despectiva hacia Lemoine.
La vicepresidenta profundizó luego sus cuestionamientos al mandatario al afirmar: "Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".
El conflicto se produce en medio de una creciente tensión entre Villarruel y Lemoine, quienes también se enfrentaron por las diferencias entre las dietas de senadores y diputados. La legisladora oficialista había acusado a la vicepresidenta de impulsar aumentos salariales en la Cámara alta y la señaló como parte de una supuesta maniobra política contra Milei.
Desde su cuenta en X, Villarruel rechazó esas acusaciones, calificó de "delirio" las versiones que la vinculan con sectores del peronismo y sostuvo que los argentinos no quieren representantes dedicados a "campañas mediáticas" ni a buscar "cariño presidencial".
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