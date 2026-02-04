A 10 años de la muerte de Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la Luna/ Por Antonio Las Heras

Pero no alcanza con esto para hacerse una correcta idea de la personalidad y profunda capacitación de este hombre. Por eso conviene tener presente su hoja de vida. Bachelor of Science por la Universidad Carnegie Mellon en 1952; luego consigue el Bachelor of Science degree en Aeronáutica en la Escuela Naval de Posgraduados (1961). Doctorado en Ciencias de Aeronáutica y Astronáutica del Instituto de Tecnología de Massachusetts en el año 1964. Doctor Honoris Causa por la Universidad Estatal de Nuevo México (1971), por la Carnegie-Mellon University (1971), por la Universidad de Akron (1979) y por la Universidad Embry- Riddle (1996).

Completó su adiestramiento militar básico en el condado de San Diego, terminando su entrenamiento de vuelo en julio de 1954 en Hutchinson, Kansas, y posteriormente fue asignado a la Patrulla Escuadrón 29, con base en Okinawa. De 1957 a 1958, estuvo en el escuadrón de ataque Heavy Dos, a bordo del USS Bon Homme Richard y del USS Ticongeroga, parte de un proyecto de investigación experimental.

Elegido para formar parte de los astronautas del programa Apolo en abril de 1966, siéndole asignado el Grupo 5. Sirvió como astronauta de apoyo en la misión Apolo 9 y como sustituto del piloto del módulo lunar de la misión Apolo 10. En 1971, es elegido para la misión Apolo 14 como piloto del módulo lunar. Le acompañan como comandante de la misión el veterano astronauta Alan Shepard y como piloto del módulo de mando Stuart Roosa. Durante la misión recogieron 100 kg. de rocas, marcando records como el de más tiempo en la superficie lunar (33 horas) así como el paseo lunar de mayor duración (9 horas y 17 minutos). Fue elegido también como sustituto del piloto del módulo lunar de la misión Apolo 16.

Retirado en 1972 tanto de la NASA como de la Marina de Estados Undos, pasó a ocuparse del estudio, investigación y difusión de fenómenos paranormales tanto como los ovnis. Escribió los libros “Exploración psíquica: un reto para la Ciencia”, “The Way of the Explorer Putnam” y “El Camino del Explorador.” Fue invitado permanente para dar conferencias en diferentes instituciones y universidades de todo el mundo.

Diálogo en privado con Edgar Mitchell

Visitó la Argentina varias veces. En setiembre de 2000, nos reunimos en Buenos Aires, con total privacía y tiempo suficiente, una tarde de domingo para conversar sobre Parapsicología, Control Mental y el fenómeno OVNI. Lo que sigue es la transcripción de lo que dialogamos sobre los visitantes extrahumanos. Se trata de un diálogo que no requiere aclaraciones. Solamente es necesario atreverse a analizarlo haciendo inteligencia. (Inteligencia: análisis racional de toda la información disponible.) Así entenderemos la verdadera trama humana dedicada al ocultamiento de la presencia de entidades biológicas extraterrestres inteligentes en nuestro planeta.

Antonio Las Heras (A.L.H.): Para comenzar con el tema de los ovnis... necesito conocer si Ud. o sus colegas han visto en el espacio cosas que se puedan llamarse objetos voladores no identificados.

Edgar Mitchel (E.M).: No. Ni yo, ni ningún astronauta en el programa Apolo observó en el espacio ni naves, ni seres extraterrestres. No puedo referirme acerca de lo que vieron o no los astronautas del transbordador porque no hablé con todos ellos. Pero antes de que los transbordadores estuvieran en servicio, inequívocamente puedo decir que ninguno de los astronautas vieron seres o ni naves extraterrestres, Con todos ellos hablé personalmente. Sin embargo, aviadores de la Fuerza Aérea estadounidense sí vieron ovnis; pero no como astronautas. Se trata de aviadores militares que, después, fueron astronautas. Durante el período en que fueron jóvenes aviadores de la Fuerza Aérea si vieron ovnis y hasta los persiguieron...

A.L.H.: ¿Mientras estaban en su tarea de aviadores en actividad?

E.M.: Si, muchos pilotos; no sólo los de Fuerza Aérea tuvieron esa experiencia.

A.L.H.: Por su experiencia y lo que conoce de estos temas, ¿piensa que algunos de esos ovnis pueden ser vehículos extraterrestres creados por seres de otros mundos?

E.M.: Es una respuesta muy larga a la que no se le puede decir si o no. Es un fenómeno muy complejo y resulta muy difícil dar una respuesta porque en realidad todavía no hay una respuesta afirmativa o negativa. La hipótesis de la existencia de seres extraterrestres es cada vez más fuerte y cada vez hay más evidencia que la sostiene. También hay evidencia de que algunas de las naves que fueron consideradas como vehículos extraterrestres son tecnología muy exótica llevada a cabo por humanos, derivada de conocimientos que extrajeron del avistamiento de naves extraterrestres.

A.L.H.: Bueno, si estos conocimientos están basados en naves extraterrestres, implicaría la real presencia de esos visitantes extraterrestres –al menos– en nuestra atmósfera.

E.M.: Si, el problema es lo que es de dominio público versus lo que es de archivos secretos clasificados. Y aún es más complejo que eso, que es la departamentalización de una cosa versus la otra. Nosotros decimos los gobiernos deberían saber, pero los gobiernos de hoy en día – el argentino, el francés, el norteamericano, Etc. y muchas de las personas que están hoy en día en el gobierno –tampoco saben sobre esto. Parecería que hay un grupo secreto–una logia muy cerrada– escondido dentro mismo de la estructura gubernamental de los países y ellos son los que tienen el conocimiento y la evidencia.

A.L.H.: Se me ocurre una cosa: el eje de la película Día de la Independencia está basado en esto; en un momento en que -en la ficción- el mismo presidente de los EE.UU. se sorprende porque alguien –de un servicio de inteligencia– le informa que tienen escondido un vehículo extraterrestre caído en el desierto hace treinta años...

E.M: Eso que Ud. señala, que hasta el mismo presidente se sorprende, puede ser que en ese aspecto sea verdad. Lo que no hay evidencia es que estos seres sean hostiles como lo muestra esa película. No hay ninguna evidencia que resulten alguna amenaza para la Humanidad.

A.L.H.: En realidad parecería justamente todo lo contrario. Que son, al menos, neutrales si hace tiempo que están aquí y no nos ha perjudicado.

E.M.: Sí. Estoy de acuerdo. Si nosotros los humanos descubriésemos otra civilización, estaríamos más interesados en observar que en intervenir.

A.L.H.: Pienso que como somos los humanos, querríamos intervenir, olvidándonos de aquello de que hay que hacer observación no participante.

E.M.: Yo prefiero la hipótesis que mostraba la serie ´Viaje a las Estrellas´... De cualquier modo, hay que tener en cuenta que la gente que viaja al espacio está entrenada para ser más generosa y mantener otra actitud...

A.L.H.: Que el común de la gente... Pero volviendo a la película ´Día de la Independencia´... ahí se trabaja con la suposición de que algún servicio secreto de inteligencia de los EE.UU. tiene los restos de un vehículo extraterrestre... ¿Esto puede ser cierto?

E.M.: Parecería que este grupo o logia enquistada dentro de los gobiernos puede llegar a tener a esto, pero no tenemos evidencia externa. Tenemos que ver la historia con la perspectiva de 60 a 70 años hacia atrás, para poder entender porque surge todo este fenómeno de encubrimiento, Tenemos que pensar que el período moderno empezó después de 1947, eran los finales de la Segunda Guerra Mundial y las fuerzas militares norteamericanas, no sabían si esto podía ser soviético o alemán o que cuando llegaron a la conclusión de que podía llegar a ser extraterrestre tuvieron miedo de revelarlo porque se daban cuenta de que el gobierno no tenía los medios ni las herramientas para proteger ni a los EE.UU., ni a cualquier otro país, de una invasión extraterrestre. Siendo así la primera reacción fue negar todo y eso comenzó a producirse como un barril sin fondo muy burocrático, un agujero sin fondo que se ha perpetuado hasta nuestros días. La gente se pregunta cómo pudo esto ser encubierto durante tanto tiempo. Pero no ha sido cubierto. Hay evidencia en todos lados de que existe. Así que ese encubrimiento es un encubrimiento parcial. Pero es una táctica de inteligencia clásica negar, decir que eres un tonto si crees en esto, usar lo que se llama desinformación que significa tomar un poquito de verdad y poner un montón de cosas falsas en ello. Así que la táctica fue negar, negar y negar; y en 50 años se va hundiendo, hundiendo, hundiendo, y se vuelve tremendamente confuso y difícil llegar a ese meollo de aquel momento. Parecería que, desde Eisenhower y John Kennedy, (probablemente Eisenhower y Kennedy supieron la verdadera historia o por lo menos parte de la verdadera historia) ningún presidente después de ellos tuvo acceso a esa información y se ha convertido en algo totalmente oculto y secreto, de lo cual no es solo responsable el gobierno que está muy controlado. El gobierno no construye nada. Por lo tanto, tuvo que haber industriales en esto. Probablemente esos mismos industriales, que como todo está muy compartimentalizado, ni siquiera ellos saben lo que están haciendo. Pueden estar construyendo una parte, pero no saben que uso puede llegar tener eso en la estructura completa.

Yo no puede probar que esa sea la historia. Es una hipótesis. Pero toda la evidencia parece señalar que ésta hipótesis refiere a lo que realmente ocurrió. Yo tengo pruebas que permiten señalar que esto fue esta manera y no de otra. Y fundamento estas conclusiones en mi privilegio de haber podido hablar con personas que en estos años estuvieron en el lugar, que estaban en el gobierno y en el servicio de inteligencia o con los militares y su trabajo era saber. Muchos de ellos son ahora personas muy grandes, y quieren contar su historia antes de morirse. Pero todavía están bajo juramento y se hallan muy vigilados. Tendrían consecuencias muy serias si hablan, ya que no pueden decirlo abiertamente. Algunas personas conocidas estuvieron poniendo presión sobre el Congreso, para poder tener audiencias públicas donde estas personas pudieran hablar abiertamente con inmunidad en el Congreso con estas cuestiones, pero no ha pasado todavía.

A.L.H.: De acuerdo con lo que Ud. investigó y ha estudiado, ¿cuál es su opinión sobre el incidente Roswell? Pregunto su opinión personal al respecto.

E.M.: Como no estuve allí, no tengo información de primera mano. A pesar de que yo vivía en Roswell cuando acontecieron los hechos. Era joven. Tenía 17 años cuando el incidente ocurrió. Sólo sé, por haber hablado con investigadores y personas adultas que en aquel tiempo estaban afincadas en esa zona. Únicamente en los últimos siete u ocho años decidí investigar personalmente. La evidencia me dice que sí, que existió el accidente de un vehículo extraterrestre y que se recuperaron cuerpos.

A.L.H.: Esto podría haber pasado en alguna otra parte del mundo.

E.M.: Pasó en otras partes del mundo. Sólo en los EE.UU., al parecer, hubo dos o tres accidentes de vehículos espaciales extraterrestres. También parece que sucedió en otros lugares del mundo. Pero yo he conversado, en profundidad, sólo con investigadores norteamericanos y no de otros países. Tengo el conocimiento por conversaciones superficiales con investigadores de otras naciones que sí hay evidencia de incidentes similares en otros países. Sabemos que el avistaje de ovni es algo que sucede en todo el mundo. Aparentemente hubo otros accidentes en otros lugares. No demasiados.

A.L.H.: En la comunidad científica hay un prejuicio, una reticencia, a hablar de este tema, a investigar ovni, ¿por qué cree Ud. que está tan acentuada esta tendencia?

E.M.: Es difícil hablar de la comunidad científica como un conjunto monolítico. La comunidad científica es una estructura como el gobierno, con muchas facetas. Hay muchas formas de contestar a tu pregunta. El conocimiento científico, desde Einstein y la relatividad en este último siglo, este modelo no podía concebir que existiera vida en otra parte del Universo, y si podían llegar a existir ¿cómo podían viajar? En ese modelo científico era inconcebible, no había ninguna teoría científica de como esto pudiera ser posible. Era fácil para la comunidad científica - entre comillas - aceptar la negación del gobierno y decir no, está bien, no. En los últimos veinticinco años este modelo cambió mucho. Los científicos jóvenes están desafiando muchas de las ideas antiguas. Ya no es más considerado loco el que piensa que puede haber vida en otro planeta, en otra galaxia. Algunos científicos consideran posible el viaje a través del espacio; pero todavía –debido a la negación y supresión de información por parte del gobierno– hace que exista una sonrisa irónica en la comunidad hacia todo lo que tenga que ver relación con los ovnis, parece tonto. Pero eso está cambiando.

A.L.H.: ¿No es llamativo que los aviadores en la atmósfera terrestre hayan tenido muchas observaciones de ovni y que los astronautas de acuerdo a lo que Ud. ha dicho no hayan tenido ninguna?

E.M.: No, porque las naves espaciales tienen muy poca visibilidad hacia afuera, hacia exterior. En cambio, cuando estás en un avión de guerra todo el techo está abierto; pero en una nave espacial sólo hay una ventanita, muy chiquita, así que a menos que ese avistamiento esté en ese ángulo de visibilidad, nunca lo verás. Además en la mayor parte de una misión espacial estás ocupado con los instrumentos del panel de control. Casi no hay tiempo para mirar hacia afuera, eso hace que no sea sorprendente. Recuerda que el ojo solo puede percibir cosas que se hallan a unos cientos de millas. Sí, vimos objetos no identificados, pero luego todos fueron identificados. Podemos ver cosas que no sabemos lo que son, pero después de un buen trabajo detectivesco, las identificas. Pero ningún cosmonauta ni astronauta tiene evidencia de haber visto un ovni.

Aquí finaliza nuestro diálogo con el sexto humano en poner sus pies sobre la superficie selenita.

Mitchell: los extraterrestres llevan años visitando la Tierra

Con el paso de los años Mitchell fue siendo más amplio en sus declaraciones, así en 2004 aseguró al periodista de un diario de La Florida que los extraterrestres llevan décadas visitando la Tierra y acusó al gobierno estadounidense de estar llevando adelante una compaña de ocultamiento de la verdad. No se detuvo allí. En 2008 durante en una entrevista radiofónica recogida por el periódico "Daily Mail" comentó que, a su juicio, "los alienígenas habían entrado en contacto con los humanos muchas veces pero que los gobiernos han "ocultado la verdad" desde hace 60 años. Además afirmó ser consciente de "muchas visitas de ovnis a la Tierra" que habían sido "encubiertas".

Textualmente el astronauta dijo:

- “Estoy seguro que no estamos solos en el Universo. Ahora, ¿somos capaces de identificar con certeza cuáles son los otros planetas habitados? No, no lo somos; ciertamente no en nuestro Sistema Solar. Pero en la actualidad han sido identificados una gran cantidad de planetas que, muy probablemente, podrían albergar vida".

- “Soy uno de los pocos que ha tenido el privilegio de estar dentro del asunto y estar enterado sobre el hecho de que hemos sido visitados en este planeta y que el fenómeno ovni es real, a pesar que esto haya sido encubierto por nuestro gobierno por largo tiempo.”

La respuesta de la NASA

Dada la importancia y calificación de quien emitió estas declaraciones y el eco que tuvieron tanto en el público norteamericano como en el orden internacional, la reacción “políticamente correcta” no se hizo esperar. Así un portavoz de la NASA salió a desmentir esas afirmaciones al señalar, en declaraciones a la CNN, que la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio no realiza "ningún seguimiento" de ovnis. La NASA no está envuelta en ningún tipo de encubrimiento de la vida alienígena en este planeta o en cualquier otro". En el mismo comunicado se aclara que “el doctor Mitchell es un gran norteamericano, pero no compartimos esta cuestión… pues la NASA no participa en ningún encubrimiento sobre vida extraterrestre en éste planeta ni en ningún punto del Universo”.

Si tenemos en cuenta lo que nos dijo Mitchell en aquella entrevista habría que deducir que lo manifestado por el vocero de la NASA es absolutamente cierto. Esa agencia ni se ocupa en perseguir ovnis, ni tiene interés alguno en el hallazgo de vida extraterrestre inteligente. Su existencia está signada a ser la distribuidora de dinero para que otros (por lo usual esas empresas transnacionales que ganan las licitaciones) se ocupen de hacer tales cosas.

Las cosas no terminaron allí. Al poco tiempo la NASA inició una demanda judicial contra Mitchell por una cámara fotográfica a la que ambos consideraban de su respectiva propiedad y que habría sido llevada al espacio en la cápsula Apolo. No faltaron quienes vieron en este tipo de actitudes una forma gubernamental de buscar molestar y perturbar a Mitchell a raíz de sus afirmaciones.

Como si fuera poco, durante la conferencia que brindó en Washington (año 2009) para el National Press Club, no vaciló en señalar: “Algunas de esas visitas se han filtrado y unos pocos hemos tenido el privilegio de conocerlo. ”

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, parapsicólogo, investigador del fenómeno OVNI e historiador. “Qué hay detrás de los OVNIS?” es su más reciente libro. www.antoniolasheras.com