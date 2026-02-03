Internacionales |

Tensión entre EEUU e Irán: derriban dron cerca de un portaaviones

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que un dron iraní fue neutralizado cerca de un portaaviones en el mar Arábigo, el hecho ocurrió en una zona estratégica y reavivó la preocupación por posibles conflictos mayores.

El derribo de un dron iraní por parte de fuerzas militares de Estados Unidos volvió a encender las alertas en Medio Oriente. El hecho ocurrió en el mar Arábigo cuando una aeronave no tripulada se acercó al portaaviones USS Abraham Lincoln, según confirmó el Comando Central estadounidense (CentCom). La acción fue definida como defensa propia y no dejó heridos ni daños materiales.

El episodio se produjo a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán, el dron identificado como Shahed-139 fue interceptado por un avión F-35C que operaba desde el portaaviones, de acuerdo al CentCom. La aeronave se desplazaba con actitud considerada agresiva y con intenciones poco claras, pese a las señales de distensión emitidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales.

El portavoz del organismo militar, el capitán Tim Hawkins, sostuvo que la maniobra buscó proteger al buque y a su tripulación, y remarcó que no se tolerarán amenazas ni hostigamientos en zonas de libre navegación. El comunicado también apuntó contra la conducta de Irán, al advertir que estas acciones elevan el riesgo de errores de cálculo y de una escalada regional.

Un F-35C despegó desde el USS Abraham Lincoln para interceptar un dron iraní en aguas internacionales.

Horas después del derribo, fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hostigaron a un buque mercante con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz. Dos embarcaciones rápidas y un dron se aproximaron al petrolero Stena Imperative, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Donald Trump y al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

Los incidentes se dieron en un contexto de negociaciones diplomáticas abiertas entre Washington y Teherán. Mientras tanto, los mercados reaccionaron con subas en el precio del crudo, ya que por el estrecho de Ormuz circula cerca de un tercio del petróleo que se comercializa en el mundo.

