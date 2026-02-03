Tensión entre EEUU e Irán: derriban dron cerca de un portaaviones

El episodio se produjo a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán, el dron identificado como Shahed-139 fue interceptado por un avión F-35C que operaba desde el portaaviones, de acuerdo al CentCom. La aeronave se desplazaba con actitud considerada agresiva y con intenciones poco claras, pese a las señales de distensión emitidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales.

Embed - ÚLTIMA HORA | Un dron iraní acecha al portaaviones USS Abraham Lincoln y desata las alarmas

El portavoz del organismo militar, el capitán Tim Hawkins, sostuvo que la maniobra buscó proteger al buque y a su tripulación, y remarcó que no se tolerarán amenazas ni hostigamientos en zonas de libre navegación. El comunicado también apuntó contra la conducta de Irán, al advertir que estas acciones elevan el riesgo de errores de cálculo y de una escalada regional.

12345-700x472 Un F-35C despegó desde el USS Abraham Lincoln para interceptar un dron iraní en aguas internacionales.

Horas después del derribo, fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hostigaron a un buque mercante con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz. Dos embarcaciones rápidas y un dron se aproximaron al petrolero Stena Imperative, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

000-36ZM8PN-2 Donald Trump y al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

Los incidentes se dieron en un contexto de negociaciones diplomáticas abiertas entre Washington y Teherán. Mientras tanto, los mercados reaccionaron con subas en el precio del crudo, ya que por el estrecho de Ormuz circula cerca de un tercio del petróleo que se comercializa en el mundo.