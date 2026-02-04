Paro de Trenes: Maturano afirma que los ferroviarios perdieron el 60% del salario desde la asunción de Milei

Las definiciones surgieron tras la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo, que tuvo lugar ayer a las 11.30, donde, según explicó, no se avanzó en una propuesta superadora ni se dictó la conciliación obligatoria. “El conflicto todavía puede resolverse, pero la iniciativa tiene que venir de ellos”, advirtió.

Maturano detalló que la propuesta oficial repitió los mismos porcentajes ya ofrecidos con anterioridad. “Plantearon un 2% para diciembre y apenas 1,3% para enero y febrero, junto con 1,2% para marzo”, señaló, y remarcó que las mejoras fueron marginales, de apenas dos o tres décimas.

En declaraciones radiales, el dirigente sostuvo que, desde la asunción del actual Gobierno, los ferroviarios acumulan una pérdida del 56% frente a la inflación, además de un 18% correspondiente a los últimos nueve meses, comprendidos entre marzo de 2025 y marzo de 2026. En ese marco, reconoció que el gremio no espera recuperar la totalidad de lo adeudado, aunque propuso como salida cerrar únicamente el acuerdo de diciembre.

trenes La Fraternidad confirmó un paro de trenes en el AMBA, aunque mantiene abierto el diálogo con el Gobierno nacional.

El punto de mayor fricción es que el Estado nacional ofrece un aumento del 2%, mientras que la inflación mensual alcanzó el 2,8%, lo que profundiza el atraso salarial. Ante este escenario, La Fraternidad ratificó la huelga de 24 horas, luego de una reunión sin resultados con autoridades de Ferrocarriles Argentinos.

La medida de fuerza implicará la interrupción total de los servicios ferroviarios, tanto en Trenes Argentinos Pasajeros como en Belgrano Cargas, e impactará en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, además de las operadas por Metrovías y Ferrovías SAC. Desde el gremio calificaron la propuesta como una “oferta burda” y reclamaron una recomposición que impacte en el salario básico.

El sindicalista también recordó que los trabajadores no percibieron el bono de fin de año ni otros beneficios, como la canasta navideña, que, según indicó, no se entrega desde hace dos años. A ello sumó la falta de inversión en el sistema ferroviario, con material rodante y señalización obsoletos, lo que afirmó, limita cualquier intento de mejora en la productividad.

Por último, Maturano aseguró que, en caso de que el Gobierno avance con la conciliación obligatoria, el gremio acatará la resolución que emita la Secretaría de Trabajo. “Hoy las negociaciones no se encaran como antes y los propios trabajadores tampoco ven con buenos ojos las medidas extremas”, concluyó.