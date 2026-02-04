Un agente de la Policía Federal se esposó en Casa Rosada: quién es, dónde trabaja y qué denunciaba

El efectivo se presentó uniformado y con el arma reglamentaria, y exhibió una pancarta en la que apuntaba contra supuestos hechos de corrupción en el ámbito de la Superintendencia de Transporte y en el manejo de los servicios de policía adicional. La protesta comenzó cerca de las 10:40, frente a la reja perimetral de Balcarce 50, y generó sorpresa y preocupación entre transeúntes y turistas.

Montiel fue llevado posteriormente a la sede de la Policía Federal para realizar una denuncia formal ante Asuntos Internos, según informaron fuentes oficiales. Foto: NA

Al ser consultado por los motivos de su reclamo, Montiel fue directo: "En primera medida, que termine la corrupción en la Superintendencia de Transporte".

"Se ve mucha corrupción de puestos fantasmas, de brigadas que no son pagadas", ahondó Montiel. "Desde el no cumplimiento de ellas, que no tiene que ver con lo policial, nos dan unas sanciones, nos hacen expendientes", continúo en su relato. La denuncia del agente apunta contra un entramado - armado por superiores - que cobran "adicionales fantasma, que no cubre nadie"

Allí, profundizó sobre la tarea diaria, que según su denuncia, no cuenta con el apoyo reflejado en los cobros de los adicionales: "A veces estamos expuestos en la villa y estamos solos, a la deriva de nadie, hay un solo efectivo policial y eso está todo pago y no figura nadie".

Incluso, el Cabo afirmó que algunos de los subalternos tienen que recurrir "a lo que es junta médica psiquiátrica porque están constantemente hostigando al personal que realice dicha brigada, sino son sancionados".

Consultado por la responsabilidad de la gestión del presidente Javier Milei, Montiel afirmó: "Lo volví a votar. Pero que haga un miramiento como hizo con toda la corrupción de este país. Que mire a las Fuerzas de Seguridad, como también las Fuerzas Armadas".

Según trascendió, Montiel, quien presta servicio en una dependencia vinculada al ferrocarril Belgrano Norte, cuestiona el funcionamiento de los adicionales pagos y denuncia que se cobrarían servicios que no se realizan o que se declararían más efectivos de los que realmente prestan tareas, lo que derivaría en una recaudación irregular por parte de superiores.

La presencia de un efectivo armado protestando a pocos metros del despacho presidencial activó los protocolos de seguridad y motivó el armado de un cordón policial en la zona, con intervención de distintas fuerzas para resguardar el perímetro de la Casa Rosada.

De acuerdo con fuentes oficiales, tras el episodio Montiel fue trasladado a una sede de la PFA para realizar una denuncia formal ante Asuntos Internos, donde se analizarán las acusaciones planteadas por el cabo.