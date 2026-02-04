Más de 10 mil usuarios sufren cortes de luz en el AMBA en medio de la ola de calor

Según un informe de EDESUR, un total de 11.453 usuarios se encontran sin luz en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el numero habría superado los 17.000 usuarios sin suministro durante la madrugrada de este miercoles.

Captura de pantalla 2026-02-04 110446

En la Capital Federal, los cortes afectaron y afectan a los barrios de Caballito, Flores, Villa Crespo, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Luro, Mataderos, Nueva Pompeya, Villa del Parque, Boedo y Balvanera. En tanto, en la provincia de Buenos Aires se registraban interrupciones del servicio en Monte Grande, Florencio Varela, Lanús, Quilmes, Banfield, Valentín Alsina, Lomas de Zamora y Temperley.

Las interrupciones en el suministro eléctrico se repiten en el AMBA durante el verano, cuando la demanda energética se incrementa de manera sostenida. La presión sobre la infraestructura de distribución suele derivar en fallas en transformadores y en líneas de media y baja tensión, lo que provoca cortes localizados que, en algunos casos, se extienden por varias horas.

Ante este escenario, los usuarios recurren a los canales de reclamo de EDESUR y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que supervisa a las distribuidoras. En paralelo, crecen las quejas por la demora en la restitución del servicio y se renuevan los reclamos por inversiones que permitan mejorar la calidad del suministro en el AMBA.