Policiales |

"Estoy en crisis, estoy destruida", dijo la madre de los niños fallecidos en Villa Devoto

Dos nenes y su niñera murieron por inhalación de monóxido de carbono en un departamento de Villa Devoto. Pericias apuntan a una obstrucción en la ventilación del calefón.

El caso conmocionó al barrio porteño de Villa Devoto y reabrió una discusión conocida pero muchas veces postergada. Dos chicos de 2 y 4 años murieron junto a su niñera tras una intoxicación por monóxido de carbono dentro del departamento donde vivían. La madre de los menores habló públicamente y relató cómo encontró a las víctimas al regresar de su trabajo.

El hecho ocurrió el 3 de febrero, en una vivienda ubicada sobre la calle Mercedes al 4400. Según el relato, la mujer ingresó al departamento y encontró a sus hijos y a la niñera desvanecidos en el piso. De inmediato dio aviso al 911, lo que activó un operativo con Policía de la Ciudad, Bomberos y el SAME.

1010x567_devoto-542299-143635

Los médicos confirmaron la muerte de la niñera en el lugar y trasladaron a los chicos al Hospital Zubizarreta, donde fallecieron horas después. Las primeras pericias realizadas por Metrogas indicaron una obstrucción en el sistema de ventilación del calefón, lo que habría provocado la acumulación del gas tóxico en el ambiente.

Las pericias

De acuerdo a la información preliminar, el gas de la cocina estaba cerrado y la fuga no se habría originado allí. Los técnicos apuntaron a una falla vinculada a la evacuación de gases del artefacto de calefacción, un problema frecuente en viviendas sin ventilación adecuada.

996181784
Los dos menores fueron derivados al Hospital Zubizarreta, donde confirmaron que murieron.

Los dos menores fueron derivados al Hospital Zubizarreta, donde confirmaron que murieron.

ADEMÁS: Una niñera y dos chicos murieron por una intoxicación con monóxido de carbono

La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, encabezada por el fiscal Marcelo Roma. Aún se esperan los resultados de las autopsias para confirmar las causas exactas de los fallecimientos.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados