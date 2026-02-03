"Estoy en crisis, estoy destruida", dijo la madre de los niños fallecidos en Villa Devoto

El hecho ocurrió el 3 de febrero, en una vivienda ubicada sobre la calle Mercedes al 4400. Según el relato, la mujer ingresó al departamento y encontró a sus hijos y a la niñera desvanecidos en el piso. De inmediato dio aviso al 911, lo que activó un operativo con Policía de la Ciudad, Bomberos y el SAME.

1010x567_devoto-542299-143635

Los médicos confirmaron la muerte de la niñera en el lugar y trasladaron a los chicos al Hospital Zubizarreta, donde fallecieron horas después. Las primeras pericias realizadas por Metrogas indicaron una obstrucción en el sistema de ventilación del calefón, lo que habría provocado la acumulación del gas tóxico en el ambiente.

Las pericias

De acuerdo a la información preliminar, el gas de la cocina estaba cerrado y la fuga no se habría originado allí. Los técnicos apuntaron a una falla vinculada a la evacuación de gases del artefacto de calefacción, un problema frecuente en viviendas sin ventilación adecuada.

996181784 Los dos menores fueron derivados al Hospital Zubizarreta, donde confirmaron que murieron.

La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, encabezada por el fiscal Marcelo Roma. Aún se esperan los resultados de las autopsias para confirmar las causas exactas de los fallecimientos.