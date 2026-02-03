"Estoy en crisis, estoy destruida", dijo la madre de los niños fallecidos en Villa Devoto

Dos nenes y su niñera murieron por inhalación de monóxido de carbono en un departamento de Villa Devoto. Pericias apuntan a una obstrucción en la ventilación del calefón.
El caso conmocionó al barrio porteño de Villa Devoto y reabrió una discusión conocida pero muchas veces postergada. Dos chicos de 2 y 4 años murieron junto a su niñera tras una intoxicación por monóxido de carbono dentro del departamento donde vivían. La madre de los menores habló públicamente y relató cómo encontró a las víctimas al regresar de su trabajo.
El hecho ocurrió el 3 de febrero, en una vivienda ubicada sobre la calle Mercedes al 4400. Según el relato, la mujer ingresó al departamento y encontró a sus hijos y a la niñera desvanecidos en el piso. De inmediato dio aviso al 911, lo que activó un operativo con Policía de la Ciudad, Bomberos y el SAME.
Los médicos confirmaron la muerte de la niñera en el lugar y trasladaron a los chicos al Hospital Zubizarreta, donde fallecieron horas después. Las primeras pericias realizadas por Metrogas indicaron una obstrucción en el sistema de ventilación del calefón, lo que habría provocado la acumulación del gas tóxico en el ambiente.
De acuerdo a la información preliminar, el gas de la cocina estaba cerrado y la fuga no se habría originado allí. Los técnicos apuntaron a una falla vinculada a la evacuación de gases del artefacto de calefacción, un problema frecuente en viviendas sin ventilación adecuada.
La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte y quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, encabezada por el fiscal Marcelo Roma. Aún se esperan los resultados de las autopsias para confirmar las causas exactas de los fallecimientos.
