El Universo es mental/ Por Antonio Las Heras

Lo importante es comprender que todo lo que acontece dentro y fuera de cada persona es producto de su manera de pensar. Y esa “manera”; esos “esquemas de conducta”, no son rígidos, ni permanentes. Todo lo contrario.

Pueden, mucho mejor que cambiarse, ser transmutados. Ese es el término que, con justicia, usan los Tres Iniciados en el Kybalion. Transmutar es cambiar la naturaleza o la sustancia en otra. Es mucho más que una mera transformación.

Alquimia (Imagen generada por IA)

Aquí se trata de mudar o convertir una cosa en otra. Como fuera la labor de los alquimistas en la Edad Media transmutando un metal impuro (por ejemplo, el plomo) para obtener otro noble (el oro); la alquimia mental persigue para el logro de una vida en armonía, disolver los esquemas nocivos de pensamiento por aquellos otros que convierten al humano “a imagen y semejanza del Creador” haciendo a cada persona única, original, irrepetible y –por ello– absolutamente convencida de que la vida terrena es un desafío permanente donde el protagonismo y el rol activo son imprescindibles para la superación de cada obstáculo. Todo lo cual implica un mayor desarrollo espiritual, la aplicación más adecuada de la propia fuerza mental y, por ello, la certeza de un cuerpo sano. Es por ello que afirmamos que la sentencia latina “mens sana in corpore sano” debe entenderse así: “si la mente está sana el cuerpo carece de enfermedades”.

Transmutación mental personal

Si todo es producto de lo albergado en el psiquismo y, si a la vez, todo es mental, entonces es suficiente su transmutación para provocar cambios en las condiciones del Cosmos todo. Esto, en sí, se encuentra reconocido en la sabiduría popular mediante cierto tipo de expresiones: “¡Cómo no lo habría de lograr, si estaba tan convencido que podía!” De manera tal que queda bien en claro que lo que permitió ese éxito no fue otra cosa que una disposición mental personal.

Siguiendo este criterio se desprende que la transmutación mental personal supera los límites de la acción individual llegando a provocar la modificación en el accionar de otras personas que, de manera inconsciente, son influenciadas por quien ha logrado concretar estados mentales superiores, abriéndose –entonces– inclusive a la producción de fenomenología parapsicológica como clarividencia, telepatía y precognición.

Tal como podemos leer en las páginas de El Kybalion, cuando dice: “La mente, así como los metales y todos los elementos, podrá ser transmutada de estado a estado; de grado a grado; de condición a condición, de polo a polo, de vibración a vibración, y la verdadera transmutación hermética es un arte mental.”

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, parapsicólogo, filósofo, historiador y escritor. “Atrévete a vivir en plenitud”, es uno de sus más recientes libros. www.antoniolasheras.com