Lo que revela "El día de la revelación", la nueva película de Steven Spielberg/ Por Antonio Las Heras.

La Marina de EE.UU. admite que los videos de ovnis que se dieron a conocer hace unos meses "son reales"

Volver a tener empatía

Varios asuntos esenciales para nosotros, los humanos, son revelados aquí. El primero que se subraya es la importancia de que la Humanidad vuelva a tener empatía entre sus integrantes. Que cada quien sepa escuchar al otro y responderle adecuadamente. El filme denuncia que esto no está sucediendo y que empeora rápido. Lo cual es un elemento de destrucción para nuestro progreso. Tomar consciencia de esto genera angustia en el espectador, por cierto. Es algo que afecta a cada uno de nosotros y nada tiene que ver con viajeros cósmicos. ¿Qué estamos haciendo con la vida humana mientras atravesamos este siglo XXI?

"Grupos privados" ocultan la verdad

También se señala aquí –y esto dicho varias veces a lo largo de las poco más de dos horas que dura la película– que quienes esconden a la población los secretos de que estamos siendo visitados, desde hace tiempo, por entidades extraterrestres inteligentes no son los gobiernos. Vuelvo a repetirlo: ¡no son los gobiernos! Sino grupos privados dedicados a investigar y ocultar. Así me lo explicaron –en entrevistas personales que tuve– tanto el Dr. Joseph Allen Hynek (doctor en Astronomía y que fuera miembro de la NASA) como Edgard Mitchell (sexto humano en pisar la Luna y miembro de la Apolo XIV.)

Ambos, en distintos momentos, me explicaron que no son los gobiernos, ni siquiera el estadounidense o el ruso quienes están detrás de todo esto, sino estructuras privadas muy interesadas en obtener información sobre cómo funcionan estos vehículos extraterrestres para obtener beneficios con lo que pudieran descubrir.

Para mantener el secretismo utilizan un argumento. Es la excusa de que informar a los humanos que está comprobado que hay alienígenas viniendo a la Tierra… ¡habría de causar tal terror que llevaría a una locura colectiva de consecuencias terribles! Debo decir que esa es la misma infame mentira que vengo escuchando desde hace más de 60 años.

¿Así que la Humanidad pudo seguir evolucionando a pesar de los tiempos de la Guerra Fría cuando se temía que alguien apretara un botón y se desencadenaran una serie de explosiones nucleares que terminarían con toda la vida en este planeta… pero no somos capaces de soportar conocer, oficialmente, que hay vida inteligente de otros mundos visitándonos? De allí que una de las claves del film es señalar que “la verdad pertenece a más de ocho mil millones de personas.”

Tapa Que hay detras de los ovnis (1)

Las abducciones existen

Otro tema que se trata aquí es de mostrar que las abducciones existen. Que hay humanos que fueron secuestrados, llevados al interior del VED (vehículo extraterrestre dirigido), sometidos a estudios científicos y luego devueltos a la Tierra sin que pudieran recordar lo sucedido sino a través de sueños o cierto momentos en que les aparecen vagas ideas al respecto.

Pero hay más. Se muestra que a partir de tal acontecimiento estas personas empiezan a desarrollar facultades –que usualmente los humanos tenemos inhibidas– parapsicológicas como la telepatía y la bilocación. Lo que lleva a recordar que, en casos bien investigados de encuentros entre sorprendidos terráqueos y alienígenas, estos testigos dijeron que habían tenido una comunicación no verbal, sino mental; o sea: telepática.

La famosa y tan discutida cuestión de la existencia de “contactados” no aparece aquí. Y es porque no hay humanos teniendo comunicación frecuente con los extraterrestres. Y está muy bien que así sea señalado puesto que quienes se atribuyen esa condición hasta el día de hoy no pudieron darnos un solo dato original que nuestra Ciencia no conozca.

Sin ninguna duda “El día de la revelación” permitirá al espectador encontrar revelados una cantidad de temas que son de gran importancia para comprender temas esenciales por los que atraviesa la civilización actual.

El final, que quienes no entendieron el significado denominan “final abierto”, no es tal; sino una señalización más de los cuidados que hay que tener con ciertas conductas humanas.

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social y magister en Psicoanálisis. Parapsicólogo, filósofo e historiador. “Qué hay detrás de los OVNIS?” es su reciente libro. www.antoniolasheras.com