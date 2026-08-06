San Cayetano: la CGT, las CTA y movimientos sociales preparan una masiva marcha

La movilización se realizará el viernes 7 de agosto y reunirá a distintos sectores gremiales y sociales en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional.
Miles de fieles se acercarán este viernes a los santuarios en los que se encuentra San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, en especial, al del barrio porteño de Liniers donde habrá misas y bendiciones bajo el lema "San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo" y también se llevará a cabo la tradicional peregrinación hacia Plaza de Mayo.
La jornada estará encabezada por la CGT, ATE y movimientos sociales, que anticiparon que será “la marcha más grande de la década”. La convocatoria se da en medio de un escenario de creciente tensión sindical, en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno nacional y ante el reclamo por la falta de una paritaria federal.
En la citada iglesia situada en la calle Cuzco 150, en Liniers, las actividades comenzarán este jueves a las 20 con un festival cultural y popular, mientras que a las 22:45, los fieles podrán participar del primer Pacto de Amistad con San Cayetano durante el cual los fieles recibirán una cinta amarilla como símbolo de la celebración.
En tanto, a la medianoche se habilitará el ingreso al templo para dar comienzo a la Fiesta Grande y a las 8 del viernes se realizará la tradicional Misa de los Trabajadores, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.
Luego, se hará la bendición de las herramientas de trabajo y, a las 11 se celebrará la misa central, que será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Santuario para quienes no puedan asistir de manera presencial.
Para organizar el ingreso, el templo contará con dos modalidades de acceso, una de ellas, será la fila de peregrinos que es para quienes desean acercarse hasta la imagen de San Cayetano, tocar el vidrio que la protege, dejar espigas de trigo y rezar unos instantes frente al santo. Además, estará la fila rápida para quienes prefieren ingresar directamente al templo para participar de las misas o realizar una oración.
Además de la celebración y las ceremonias religiosas, este viernes se llevará a cabo la Marcha de San Cayetano, organizada por movimientos sociales y centrales obreras bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo".
La misma partirá durante la mañana desde las inmediaciones de la basílica de Liniers y avanzará por la avenida Rivadavia hasta llegar a Plaza de Mayo, donde se realizará un acto frente a la Casa Rosada.
El cronograma comenzará a las 8 en Cuzco y Avenida Rivadavia, donde se hará la bendición de herramientas de trabajo a cargo de García Cuerva, tras lo cual, las organizaciones sociales, la CGT, las CTA y otros espacios sindicales iniciarán el recorrido hacia el centro porteño.
En tanto, a las 13 está previsto un acto central y la lectura de un documento conjunto de las organizaciones convocantes.
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