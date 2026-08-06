San Cayetano: la CGT, las CTA y movimientos sociales preparan una masiva marcha

Luego, se hará la bendición de las herramientas de trabajo y, a las 11 se celebrará la misa central, que será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Santuario para quienes no puedan asistir de manera presencial.

Para organizar el ingreso, el templo contará con dos modalidades de acceso, una de ellas, será la fila de peregrinos que es para quienes desean acercarse hasta la imagen de San Cayetano, tocar el vidrio que la protege, dejar espigas de trigo y rezar unos instantes frente al santo. Además, estará la fila rápida para quienes prefieren ingresar directamente al templo para participar de las misas o realizar una oración.

Además de la celebración y las ceremonias religiosas, este viernes se llevará a cabo la Marcha de San Cayetano, organizada por movimientos sociales y centrales obreras bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo".

La misma partirá durante la mañana desde las inmediaciones de la basílica de Liniers y avanzará por la avenida Rivadavia hasta llegar a Plaza de Mayo, donde se realizará un acto frente a la Casa Rosada.

El cronograma comenzará a las 8 en Cuzco y Avenida Rivadavia, donde se hará la bendición de herramientas de trabajo a cargo de García Cuerva, tras lo cual, las organizaciones sociales, la CGT, las CTA y otros espacios sindicales iniciarán el recorrido hacia el centro porteño.

En tanto, a las 13 está previsto un acto central y la lectura de un documento conjunto de las organizaciones convocantes.