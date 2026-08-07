Aseguran que los CEOs tecno de Silicon Valley eligen la Argentina como "refugio del fin del mundo"

El empresario argentino que vive en España es fundador de compañías tecnológicas como Jazztel y Vitel, y sostiene desde hace años que América Latina —y especialmente Argentina— posee ventajas estratégicas únicas frente a un escenario internacional cada vez más volátil. El concepto nació antes del conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos.

La compra de las tierras mendocinas respondió precisamente a esa lógica. Según la visión de Varsavsky, el hemisferio Sur ofrece condiciones de estabilidad geográfica, baja densidad poblacional y abundancia de recursos naturales que podrían transformarlo en uno de los territorios más seguros del planeta en las próximas décadas.

El nombre del proyecto también refleja una construcción simbólica. “Wamani” proviene de la cosmovisión andina y refiere al espíritu protector de las montañas. Varsavsky eligió esa denominación en homenaje a Rosa Aranda, la mujer de origen quechua que lo crió durante su infancia.

La iniciativa reúne además a otras figuras relevantes del mundo empresarial y financiero, como Alec Oxenford —fundador de OLX y actual embajador argentino en Estados Unidos—, Mike Santos y Matías Nissenbaum.

Uno de los principales activos de Wamani es su ubicación. El predio se encuentra en una zona remota de San Carlos, a unos 75 kilómetros de Pareditas y lejos de los corredores urbanos tradicionales.

La geografía fue elegida bajo criterios de “seguridad pasiva”: aislamiento natural, acceso a agua de deshielo, barreras montañosas y baja exposición a conflictos sociales o políticos.

Visa de tranquilidad

En el centro de su propuesta se encuentra el concepto de una “Visa de la tranquilidad”. Inspirado por medidas como la “Visa de Oro” introducida recientemente por el expresidente Donald Trump —que otorga residencia y posterior nacionalidad en Estados Unidos a cambio de USD 5 millones.

Varsavsky sugirió ofrecer una alternativa argentina más accesible, por US$500.000. Siempre, resaltó, bajo condiciones estrictas de verificación para garantizar que los solicitantes no tengan antecedentes penales ni estén vinculados a actividades ilegales.

Consultado por la reacción de Caputo y Milei ante la idea de “Visa de la tranquilidad”, Varsavsky contó que los funcionarios se mostraron interesados. “Primero les pareció raro, en el sentido de que pensar que una de las ventajas competitivas de la Argentina sea sobrevivir la Tercera Guerra Mundial Nuclear no era justo lo que ellos tenían en su plan. Pero cuando se los expliqué más en detalle durante el viaje, porque hicimos dos giras con Milei por Silicon Valley, se dieron cuenta de que efectivamente el mundo ya está dividido en dos bloques, las democracias contra las dictaduras: Europa-Estados Unidos contra Rusia, China, Corea del Norte, Irán. Europa-Estados Unidos-Israel, aunque haya diferencias.