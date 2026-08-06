Quiénes no cobrarán el bono completo para jubilados desde el 10 de agosto

Con el incremento del 1,9%, los principales haberes quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.827,12 .

. Jubilación mínima con bono: $489.827,12 .

. PUAM: $335.861,70 .

. PUAM con bono: $405.861,70 .

. Pensión No Contributiva (PNC): $293.878,98 .

. PNC con bono: $363.878,98 .

. Jubilación máxima: $2.823.519,60.

Cuándo comienza el pago

El calendario de pagos de agosto se iniciará el 10 de agosto para quienes perciben la jubilación mínima y continuará de manera escalonada según la terminación del DNI. Los beneficiarios con haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar desde el 25 de agosto, también de acuerdo con la finalización de su documento.

Jubilados con haberes mínimos

DNI 0: 10 de agosto.

DNI 1: 11 de agosto.

DNI 2: 12 de agosto.

DNI 3: 13 de agosto.

DNI 4: 14 de agosto.

DNI 5: 18 de agosto.

DNI 6: 19 de agosto.

DNI 7: 20 de agosto.

DNI 8: 21 de agosto.

DNI 9: 24 de agosto.

Jubilados con haberes superiores al mínimo