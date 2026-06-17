Presentan el nuevo libro de Antonio Las Heras: "¿Qué hay detrás de los OVNIS?"

El lanzamiento se realizará el miércoles 24 de junio, a las 18 horas, en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), calle Uruguay 1.371, CABA, con entrada libre y gratuita.
El próximo miércoles es 24 de junio, fecha que –desde hace décadas– es llamada “Día Mundial del Fenómeno OVNI”, por haber sido un 24 de junio de 1947 cuando el aviador civil Kenneth Arnold observó sobre el monte Rainier (EE.UU.) una flotilla de objetos de origen desconocido, en una tarde de cielo despejado, a los que denominó “flying saucers” que fuera traducido al castellano como “plato volador.”
Se trata de una fecha clave para los investigadores de estos fenómenos aéreos inusuales, como se los denomina actualmente. Y esa es la fecha en la que Antonio Las Heras presentará su libro “¿Qué hay detrás de los OVNIS?” en donde reseña sus más recientes estudios y análisis sobre el tema.
La presentación es, entonces, este miércoles 24 de junio, a las 18 horas, en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), calle Uruguay 1.371, CABA, con entrada libre y gratuita.
Durante esta presentación, Las Heras además de abordar sus conclusiones sobre el posible origen, la existencia de contactados y la intervención extrahumana en la antigüedad se referirá –también– a lo que está aconteciendo con la desclasificación de archivos de OVNIS por los Estados Unidos así como al recientemente estrenado largometraje “El día de la revelación” de Steven Spielberg.