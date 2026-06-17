Presentan el nuevo libro de Antonio Las Heras: "¿Qué hay detrás de los OVNIS?"

Tapa Que hay detras de los ovnis (1)

Durante esta presentación, Las Heras además de abordar sus conclusiones sobre el posible origen, la existencia de contactados y la intervención extrahumana en la antigüedad se referirá –también– a lo que está aconteciendo con la desclasificación de archivos de OVNIS por los Estados Unidos así como al recientemente estrenado largometraje “El día de la revelación” de Steven Spielberg.