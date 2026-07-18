¿Qué son los sueños extrasensoriales?/ Por Antonio Las Heras

Los parapsicólogos entendemos que corresponde agregar otro subtipo: el de los "sueños clarividentes". Lo que permitiría explicar algunos casos de "déjà vu" o sensación de lo "ya visto". Sobre esto, Aniela Jaffé (1903/1991) quien fuera discípula destacada de C. G. Jung, señala que "la conocida sensación de `déjà vu` podría tener su origen en un sueño precognitivo que ha sido olvidado".

Carl Jung a través del análisis de casos, que investigó personalmente, estudió los fenómenos telepáticos y su influencia sobre los sueños. Durante un tiempo entendió que los sueños extrasensoriales estaban motivados en el acceso que el psiquismo tendría a otras vías de conocimiento fuera de lo habitual como pueden serlo las parapsicológicas. Antes de aceptar tal explicación efectuó un análisis profundo de cada sueño en el que tal intervención pudiera sospecharse. Tanto es así que en la clasificación de los sueños realizada por este sabio incluyó tres que atañen al tema. Los extrasensoriales que ya hemos descripto. Los “sueños en paralelo” donde dos o más personas sueñan lo mismo en un claro acto de telepatía. Y los “sueños proféticos” que es cuando alguien de un grupo tiene una vivencia onírica referida a una cuestión que habrá de sucederle no al soñante en particular sino al grupo al que pertenece.

Una realidad

Con el paso del tiempo se han hecho numerosos experimentos parapsicológicos (por ejemplo, en el Maimonides Dream Laboratory, de Estados Unidos) que arrojaron útiles resultados donde se pide al sujeto que sueñe con determinadas imágenes o figuras que no conoce pero que mientras él duerme otra persona, a la distancia, estará mirando.

Se trata de un experimento donde pueden intervenir tanto la telepatía como la clarividencia y que produjo resultados imposibles de esperar por azar. Estos trabajos resistieron con éxito críticos análisis. En la actualidad podemos confirmar – lejos de toda duda– que los sueños extrasensoriales son una realidad y que cualquiera de nosotros puede tenerlos. Una demostración más de que el factor parapsicológico es real y forma parte de la constitución de los humanos.

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, magister en Psicoanálisis, parapsicólogo, filósofo, historiador y escritor. www.antoniolasheras.com