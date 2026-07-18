El Gobierno evalúa declarar asueto o feriado después de la final del Mundial

Pese a haberla descartado días atrás, el Ejecutivo empezó a analizar esa posibilidad y avanza también en la organización del operativo para el regreso del plantel. El presidente Javier Milei puso la Casa Rosada a disposición del equipo.
A menos de 24 horas de haber descartado la posibilidad, el Gobierno cambió de postura y ahora analiza decretar un asueto para la administración pública si la Selección vence a España en la final de este domingo y se consagra campeona en el Mundial 2026. En la Casa Rosada admiten que estudian esa medida para que los empleados estatales puedan participar del recibimiento del plantel. Incluso, tampoco descartan la opción de declarar un feriado nacional.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, había rechazado el jueves esa alternativa. Consultado sobre qué ocurriría si la Argentina conquista su cuarta Copa del Mundo, sostuvo que el Ejecutivo no tenía previsto seguir el camino de otros países que decretaron jornadas no laborables para celebrar un título. "Para Javier Milei y para este gobierno el trabajo está ante todo y, en principio, no veo un asueto", había asegurado el portavoz.
La decisión final dependerá de varios factores, entre ellos la fecha de regreso del seleccionado, el aeropuerto de arribo y el esquema de festejos que finalmente acuerden la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a cargo de Claudio 'Chiqui' Tapia y los jugadores de la Scaloneta.
En 2022, la gestión de Alberto Fernández declaró feriado nacional -a través del Decreto 824/2022- para que el pueblo pudiera festejar con el plantel el título conquistado en Qatar. Aquella vez, instruyó a los organismos a sostener servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y AFIP, que debieron prestar servicios hasta las 12.
Por el momento, el Gobierno no resolvió si dispondrá un asueto, un feriado o si, al cabo, no adoptará ninguna medida excepcional. El desenlace de la final en Nueva York podría ser determinante para la decisión. La diferencia entre ambas alternativas es que un feriado alcanza tanto al sector público como al privado, mientras que un asueto puede limitarse sólo a la administración pública nacional o a determinados organismos.
En paralelo, Milei expresó públicamente que pondrá la Casa Rosada a disposición para recibir al seleccionado en caso de consagrarse campeón, aunque aclaró que el encuentro se realizaría sin la presencia de funcionarios ni dirigentes políticos.
Mientras tanto, los organizadores continúan con los preparativos para la llegada del plantel, a la espera de que la AFA defina cómo y dónde se realizarán las celebraciones con los hinchas, más allá del resultado de la final del domingo.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó la primera reunión de planificación junto a representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue coordinar el dispositivo que acompañará el regreso del plantel la próxima semana, una vez finalizado el Mundial.
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