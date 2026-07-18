El Gobierno evalúa declarar asueto o feriado después de la final del Mundial

Por el momento, el Gobierno no resolvió si dispondrá un asueto, un feriado o si, al cabo, no adoptará ninguna medida excepcional. El desenlace de la final en Nueva York podría ser determinante para la decisión. La diferencia entre ambas alternativas es que un feriado alcanza tanto al sector público como al privado, mientras que un asueto puede limitarse sólo a la administración pública nacional o a determinados organismos.

En paralelo, Milei expresó públicamente que pondrá la Casa Rosada a disposición para recibir al seleccionado en caso de consagrarse campeón, aunque aclaró que el encuentro se realizaría sin la presencia de funcionarios ni dirigentes políticos.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, empezó a coordinar el operativo de seguridad para el regreso del plantel argentino al país.

Avanza el operativo de seguridad para el regreso de la Selección

Mientras tanto, los organizadores continúan con los preparativos para la llegada del plantel, a la espera de que la AFA defina cómo y dónde se realizarán las celebraciones con los hinchas, más allá del resultado de la final del domingo.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó la primera reunión de planificación junto a representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue coordinar el dispositivo que acompañará el regreso del plantel la próxima semana, una vez finalizado el Mundial.