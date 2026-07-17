Con la presencia de Milei, la AMIA recordó a sus víctimas a 32 años del atentado

Luego, Armoza centró su lectura en la investigación a la que consideró que se encuentra estancada en la Justicia federal y a la espera de destrabarse el juicio en ausencia para los implicados.

"Durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada", afirmó el titular de la mutual de la comunidad judía.

Armoza instó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, a que resuelvan la validez del juicio en ausencia. "No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos", agregó Armoza.

También apuntó contra el juez Daniel Rafecas quien tiene a cargo la instrucción de la causa: "Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando".

El titular de la entidad destacó al fiscal Sebastián Basso, pero pidió mayor profundidad en la investigación; a su vez, calificó como "nulo" el accionar del fiscal Gonzalo Miranda. Tanto es así que solicitó al procurador general, Eduardo Casal, que revise su designación.

Sobre el final, Armoza puso el foco en la Triple Frontera como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile en un mensaje a Milei, que lo miraba atentamente, de pie y en primera fila, junto a su hermana, Karina Milei. "La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir", aseguró Armoza.