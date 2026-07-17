La inflación mayorista fue de 1,1% en junio y acumuló 33,7% en doce meses

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Sustancias y productos químicos”, con 0,26 puntos porcentuales; “Productos agropecuarios”, con 0,23 p.p.; “Productos refinados del petróleo”, con 0,19 p.p.; y “Energía eléctrica”, con 0,13 p.p.; compensados por “Petróleo crudo y gas”, con -0,56 p.p.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,1% en el mismo período, como consecuencia de la disminución de 0,6% en los “Productos primarios” y la suba de 1,8% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) tiene por objeto medir la evolución promedio de los precios de los productos de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno. Se incluyen el impuesto al valor agregado, los impuestos internos y los impuestos a los combustibles netos de los subsidios explícitos. Por tratarse de bienes destinados al mercado doméstico, se excluye el valor de las exportaciones en el cálculo del peso relativo de cada actividad.

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS POR MUY LEJOS...!!! https://t.co/pRzlSZB4Rf — Javier Milei (@JMilei) July 17, 2026

El mensaje de Luis Caputo

El ministro de Economía Luis Caputo celebró el dato en las redes sociales. "El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 1,1% mensual en junio, la más baja en 4 meses. Asimismo, se trató de la menor variación para un mes de junio de toda la serie del IPIM que comienza en diciembre de 2015", escribió.

En ese sentido, el presidente Javier Milei compartió el mensaje felicitó a su ministro y lo calificó como "el mejor de todos los tiempos, por lejos".