Nuevo esquema en el Ecoparque: entrada paga para turistas y gratuita para los porteños

Desde la administración del Ecoparque explicaron que el nuevo esquema busca garantizar la sustentabilidad económica del proyecto sin modificar el principio de acceso gratuito para los habitantes de la Ciudad. Su titular, Ramiro Reyno, sostuvo que la medida representa una nueva etapa en el proceso de transformación iniciado hace una década.

El predio atravesó una profunda reconversión desde el cierre del antiguo Zoológico de Buenos Aires en 2016. Durante ese período dejó de funcionar como exhibición permanente de animales para convertirse en un centro dedicado al rescate, la conservación de especies y la educación ambiental.

Ecoparque

Actualmente el Ecoparque desarrolla programas destinados a la protección de fauna autóctona en peligro de extinción y actúa como centro de rescate para animales heridos, huérfanos o víctimas del tráfico ilegal. Desde el inicio de esta etapa ya recibió más de 3.900 ejemplares y participa en 15 programas de conservación orientados a la recuperación de especies amenazadas.

Además de su tarea ambiental, el predio ofrece propuestas educativas y recreativas para el público. Entre ellas se encuentran visitas guiadas, espacios interactivos, experiencias inmersivas, un domo de energías renovables, plazas temáticas y áreas destinadas a la divulgación científica y ambiental.

Ubicado en el predio que ocupó el histórico Jardín Zoológico desde 1888, el Ecoparque conserva 42 edificios patrimoniales de gran valor arquitectónico. Sus construcciones reflejan estilos inspirados en distintas culturas del mundo, entre ellas la china, la hindú, la morisca y la grecorromana, convirtiéndolo también en un atractivo cultural dentro de la Ciudad de Buenos Aires.