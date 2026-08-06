La Ciudad levantó cerca de 500 estacionamientos truchos para personas con discapacidad

La ocupación de un estacionamiento sin permiso no solo es una apropiación ilegal del espacio público, sino que perjudica a los vecinos con discapacidad que tienen el derecho y la necesidad de utilizar estos espacios reservados. Ahora los responsables deberán pagar también los gastos operativos de la remoción del cartel y la pintura del cordón.

La medida es parte de la política de ordenamiento del espacio público que lleva adelante el Gobierno porteño. Con este tipo de acciones, sigue impulsando el desarrollo de un entorno más justo y que la Ciudad sea una sola, con las mismas reglas y los mismos derechos para todos los vecinos.

Cómo funciona el protocolo de acción inmediata

La Secretaría de Tránsito de la Ciudad intensifica los controles sobre la cartelería y, si detecta irregularidades:

Se retira de inmediato el cartel o señalización irregular.

En los casos de falsificación o adulteración, se radica una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal a fin de que se investigue.

Antes del inicio de una causa penal se les dará a los infractores la posibilidad de hacer un descargo.

Se instruye a las áreas competentes para iniciar de forma inmediata un procedimiento de suspensión preventiva de la licencia de conducir de la persona involucrada.

La nueva normativa introduce un criterio de responsabilidad económica directa: aquella persona que haya generado de forma deliberada la situación irregular o adulterado el mobiliario urbano deberá afrontar la totalidad de los costos económicos derivados del operativo.

Sanciones económicas:

Multas de hasta $200 mil por exhibir certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o antirreglamentarias.

Multas de hasta $100 mil por instalar señales de tránsito sin autorización o por modificar/destruir señalización vial.

Con este endurecimiento de los controles y de las sanciones administrativas y penales, la Ciudad asegura la transparencia en el uso de los beneficios de inclusión urbana y garantiza el respeto de los derechos de accesibilidad vigentes.

Y se envió a la Legislatura un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional e incorporar como contravención la conducta de quien falsifique o adultere un cartel de estacionamiento para personas con discapacidad.