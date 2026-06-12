La Ciudad impulsa una inversión privada de US$ 4,6 millones para sumar cafés, WiFi y baños en parques y plazas

“Cada nueva inversión que llega a Buenos Aires genera empleo y moviliza la economía. Con esta propuesta estamos incorporando servicios que hacen más cómodos y seguros nuestros parques y plazas, pero además estamos promoviendo trabajo, actividad comercial y desarrollo local”, sostuvo el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi. Y agregó: “Es una muestra concreta de cómo la articulación inteligente entre el Estado y el sector privado puede generar beneficios para todos los porteños”.

Estos son los espacios verdes incluidos en la propuesta

Parque La Isla (Paternal), Parque Los Andes (Chacarita), Parque de las Américas (Belgrano), Plaza Armenia (Palermo), Plaza Club Alemán de Equitación (Palermo), Parque Chacabuco, Parque Indoamericano (Villa Soldati), Plaza España (Barracas), Parque Micaela Bastidas (Puerto Madero), Parque de los Patricios, Parque Mujeres Argentinas (Puerto Madero), Parque Thays (Recoleta), Plaza Sicilia (Palermo), Parque Velódromo de la Ciudad (Palermo), Parque Ernesto Jaimovich (Palermo) y Plaza Florencio Sánchez (Palermo).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 4.950, el proceso se encuentra actualmente en etapa de Concurso Público y la presentación de ofertas está prevista para el 24 de junio, fecha que podría modificarse en caso de solicitarse una prórroga.