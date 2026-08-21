El tiempo en el AMBA para este viernes 21 de agosto

El SMN anticipa para este viernes una jornada fría y sin porbabilidad de lluvia, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 21 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado durante el día y mayor nubosidad hacia la noche. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 12°C.
Para el sábado se espera una jornada fría, con cielo despejado durante la mañana y algunas nubes durante la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 4°C y los 12°C, sin probabilidad de lluvias.
El domingo continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 5°C y la máxima llegará a los 13°C. No se esperan precipitaciones.
En el NOA y NEA se esperan temperaturas más elevadas, con máximas que rondarán entre los 23°C y 24°C y mínimas de entre 5°C y 9°C. Predominarán las condiciones estables, con algunas nubes y momentos de sol durante las jornadas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aireslas temperaturas serán más frescas, con máximas que se ubicarán entre los 15°C y 20°C y mínimas de entre 5°C y 8°C. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones estables en la mayor parte del área. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario fresco, con máximas que rondarán los 20°C y mínimas cercanas a los 8°C. También se esperan temperaturas bajas durante las primeras horas del día.
En el Litoral, las temperaturas serán algo más agradables, con máximas de entre 21°C y 23°C y mínimas cercanas a los 9°C. El cielo presentará nubosidad variable durante las jornadas.
Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría. En la Patagonia las máximas se ubicarán entre los 10°C y 11°C, con mínimas cercanas a los 5°C. En el extremo sur se esperan registros aún más bajos, con máximas de entre 4°C y 8°C y mínimas que podrían descender hasta -1°C.