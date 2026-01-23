El clima en AMBA: viernes nublado y caluroso

El sábado caluroso en AMBA

Para el sabado, se espera una jornada parcialmente nublado en el AMBA. La mínima será de 25°C y la máxima de 34°C, viento del sur, acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

Ya el domingo, el panorama se mantendrá estable, con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 24°C y los 34°C, nuevamente con viento del sureste.

image

En el NOA y NEA, se espera una jornada con temperaturas moderadas, con máximas que no superarán los 36°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa dia despejado en distintos sectores de la región.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán parecidas, con máximas de 34°C. Se prevén momentos de cielo despejado en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán estas condiciones de temperatura, con marcas 36°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.

image

La región Litoral también atravesará una jornada con máximas cercanas a los 39°C. Habrá períodos de cielo parcialmente nublado con posibilidad de algunos chaparrones, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 14°C y 21°C. Se espera nubosidad variable y lluvias en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.