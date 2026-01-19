AMBA: una familia necesita más de $190.000 para pagar los servicios públicos

En junio volverían a subir las tarifas de servicios públicos. Enero tuvo un aumento del 5% en la tarifa de los servicios públicos.

Según los números, un hogar gastó $192.665 en servicios y transporte y durante este mes se incrementó un 5% en comparación con diciembre y 33% con respecto al año pasado.

Este aumento del 5% se debe a la suba de los cuadros tarifarios junto al aumento de las cantidades de consumo de energía eléctrica.

El informe explica: “La curva ascendente de consumo de energía eléctrica encuentra su máximo en enero. El efecto cantidades se potencia por el incremento en los cuadros tarifarios de enero que presentan un aumento del 2,3% en el cargo fijo y 2,6% en el cargo variable”.

Además, según los análisis del IIEP, se reveló que desde diciembre de 2023 hasta enero de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 594% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 194%.