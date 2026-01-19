AMBA: una familia necesita más de $190.000 para pagar los servicios públicos

Según un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía y Política de la UBA y el Conicet, la canasta de servicios públicos aumentó un 5% en enero.
El Instituto Interdisciplinario de Economía y Política de la UBA y el Conicet realizaron un estudio en el que revelaron que una familia tipo necesitó más de $190.000 durante enero para cubrir el costo de las tarifas de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Según los números, un hogar gastó $192.665 en servicios y transporte y durante este mes se incrementó un 5% en comparación con diciembre y 33% con respecto al año pasado.
Este aumento del 5% se debe a la suba de los cuadros tarifarios junto al aumento de las cantidades de consumo de energía eléctrica.
El informe explica: “La curva ascendente de consumo de energía eléctrica encuentra su máximo en enero. El efecto cantidades se potencia por el incremento en los cuadros tarifarios de enero que presentan un aumento del 2,3% en el cargo fijo y 2,6% en el cargo variable”.
Además, según los análisis del IIEP, se reveló que desde diciembre de 2023 hasta enero de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 594% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 194%.
comentar