Escándalo en Uruguay: Trabajadores peruanos denunciaron que los encerraban como prisioneros

Según relataron los propios obreros y delegados del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), los trabajadores eran trasladados tras la jornada a una vivienda cercana a la obra y allí quedaban bajo llave. Uno de ellos, Gustavo Eoque, difundió un video en redes sociales en el que mostró puertas con candados y cadenas. “Nos tiene encerrados, ¿qué le hemos hecho? Uno quiere ir a comprarse algo y no puede salir”, expresó en el registro audiovisual.

El secretario general del SUNCA Maldonado, Michael Pistone, explicó que la situación no había sido denunciada antes por temor a represalias. “Cuando el dueño de la empresa se iba, trancaban una portera y dejaban a los compañeros del lado de adentro”, señaló. Tras tomar conocimiento del caso, el sindicato realizó la denuncia policial ante la comisaría de Maldonado y elevó el reclamo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En asamblea, además, los trabajadores declararon al dueño de Wassy como “persona no grata”.

Desde el gremio remarcaron que, si bien Wassy es una empresa subcontratada para tareas específicas dentro del proyecto, la normativa uruguaya establece responsabilidad solidaria de la empresa principal, en este caso CRIBA S.A. Uruguay, que ejecuta la obra del ex Hotel San Rafael. El MTSS confirmó que se realizaron inspecciones antes y después de que el caso se hiciera público, aunque evitó dar detalles por tratarse de un expediente en trámite. Actualmente, los obreros ya pueden salir libremente, pero continúan las investigaciones administrativas y policiales.

Comunicado de Cipriani

Por su parte, Cipriani Resort, Residences & Casino emitió un comunicado en el que tomó distancia de lo ocurrido. La empresa aclaró que no es responsable de la contratación ni de la administración del personal involucrado y que la ejecución de los trabajos corresponde a la constructora a cargo y a sus subcontratistas. En el texto, Cipriani rechazó “de forma clara y categórica” cualquier práctica que vulnere los derechos humanos y afirmó que colaborará con las autoridades competentes.

Asimismo, la compañía sostuvo que mantiene un “respeto irrestricto” por la legislación laboral uruguaya y por estándares éticos acordes a los valores que promueve en sus proyectos. La denuncia policial, en tanto, apunta al propietario de la empresa Wassy, subcontratada por CRIBA S.A. Uruguay, mientras el sindicato anunció que continuará monitoreando las condiciones laborales en la obra para evitar nuevas irregularidades.