El tiempo en AMBA: se asoman los chaparrones

El martes permanecerá algo nublado y también con algunos chaparrones. Con un leve aumento de la temperatura, se estima una mínima de 21°C y una máxima de 31°C, con viento del sur acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

image

Ya el miércoles, el panorama se mantendrá con cielo ligeramente nublado. Las marcas térmicas que oscilarán entre los 17°C y los 27°C, nuevamente con viento del sureste.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada calurosa, con temperaturas máximas que no superarán los 34°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad durante todo el día, con el cielo parcialmente nublado y algunos chaparrones en distintos sectores de la región durante el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 30°C y 32°C. Se prevén momentos de lluvias. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones estables con rafagas de viento, con marcas entre 30°C y 33°C. Predominará la nubosidad durante todo el día.

image

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 30°C y 34°C. Se encuentra parcialmente nublado y algunos chaparrones por la tarde, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 14°C y 16°C. Se espera nubosidad variable y posibles lluvias durante todo el día en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego