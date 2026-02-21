El tiempo en el AMBA: clima agradable y una máxima de 28ºC durante este sábado

El fin de semana comenzará con buenas condiciones y cielo mayormente nublado. Mirá el pronóstico para los próximos días y cuándo podrían volver las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Este sábado 21 de febrero se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con clima agradable, cielo mayormente nublado y sin probabilidad de lluvias, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28 grados.
El domingo se mantendrán condiciones similares. Es decir, cielo mayormente nublado y temperaturas que irán de 21 a 28°C, mientras que el lunes se espera cielo parcialmente nublado con posibilidad de tormentas por la tarde, y registros térmicos de 22 a 28°C.
En el resto del país, el panorama será más inestable y con temperaturas bien diferenciadas según la región. En el centro y norte argentino se espera una jornada calurosa, con máximas que alcanzarán los 35 y 36°C en provincias como Chaco, Formosa, Santiago del Estero y el norte de Santa Fe. En esa franja no se descartan tormentas aisladas, algunas localmente intensas, especialmente hacia la tarde y noche.
En la región pampeana y el Litoral, el tiempo se presentará variable, con nubosidad en aumento y probabilidad de chaparrones y tormentas dispersas. Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe tendrán máximas cercanas a los 29 o 30°C, mientras que en La Pampa y el sur bonaerense los registros serán algo más moderados, con marcas entre los 25 y 28°C.
Hacia el oeste y la zona cordillerana, Mendoza y San Juan también podrían registrarse tormentas aisladas, con temperaturas que rondarán los 27 a 32°C. En el NOA, el calor será intenso, con máximas superiores a 30°C y condiciones inestables en áreas de montaña.
En la Patagonia, el escenario será más templado. Río Negro y Chubut tendrán jornadas con nubosidad variable y máximas entre 24 y 32°C en el norte patagónico, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego el clima será más fresco, con registros que oscilarán entre los 11 y 18°C y cielo mayormente nublado.
