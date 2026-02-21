El tiempo en el AMBA: clima agradable y una máxima de 28ºC durante este sábado

El domingo se mantendrán condiciones similares. Es decir, cielo mayormente nublado y temperaturas que irán de 21 a 28°C, mientras que el lunes se espera cielo parcialmente nublado con posibilidad de tormentas por la tarde, y registros térmicos de 22 a 28°C.

Captura de pantalla 2026-02-21 072833 Pronóstico del tiempo extendido para CABA y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Clima en el resto del país

En el resto del país, el panorama será más inestable y con temperaturas bien diferenciadas según la región. En el centro y norte argentino se espera una jornada calurosa, con máximas que alcanzarán los 35 y 36°C en provincias como Chaco, Formosa, Santiago del Estero y el norte de Santa Fe. En esa franja no se descartan tormentas aisladas, algunas localmente intensas, especialmente hacia la tarde y noche.

Captura de pantalla 2026-02-21 072849 Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional para este sábado.

En la región pampeana y el Litoral, el tiempo se presentará variable, con nubosidad en aumento y probabilidad de chaparrones y tormentas dispersas. Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe tendrán máximas cercanas a los 29 o 30°C, mientras que en La Pampa y el sur bonaerense los registros serán algo más moderados, con marcas entre los 25 y 28°C.

Hacia el oeste y la zona cordillerana, Mendoza y San Juan también podrían registrarse tormentas aisladas, con temperaturas que rondarán los 27 a 32°C. En el NOA, el calor será intenso, con máximas superiores a 30°C y condiciones inestables en áreas de montaña.

En la Patagonia, el escenario será más templado. Río Negro y Chubut tendrán jornadas con nubosidad variable y máximas entre 24 y 32°C en el norte patagónico, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego el clima será más fresco, con registros que oscilarán entre los 11 y 18°C y cielo mayormente nublado.