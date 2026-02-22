El tiempo en el AMBA: este domingo tendrá buen clima y temperaturas agradables

El lunes, en cambio, habrá mal tiempo, con probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y noche. El termómetro oscilará entre los 19 y 28 grados. Y el martes regresará el buen clima: cielo mayormente nublado durante todo el día, junto con temperaturas que irán desde los 19 grados de mínimo hasta los 31 de máxima.

Alerta meteorológica por tormentas fuertes en 12 provincias

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo en gran parte del país. El fenómeno abarcará a regiones de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Chaco y Formosa.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h", señaló el organismo oficial.

De acuerdo con el reporte, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

A su vez, rige una alerta amarilla por altas temperaturas en Chubut. El aviso sube a naranja en esa provincia y Santa Cruz.

amarilladomingo21defebrero El mapa de alertas del SMN para este domingo 22 de febrero.

Las recomendaciones del SMN por tormentas fuertes