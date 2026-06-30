Llega la primera ola polar del invierno al AMBA: cuál será el día más frío del año

El fuerte descenso de las temperaturas se deberá al ingreso de una masa de aire frío desde la Antártida. Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a tener en cuenta.
El ingreso de una masa de aire frío proveniente de la Antártida provocará esta semana un fuerte descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y hasta podría haber nevadas cerca de la región. Así lo señaló uno de los últimos reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La primera ola polar del invierno 2026 ya comenzó a sentirse y el pico a nivel nacional se dará entre el miércoles 1º y el jueves 2 de julio. En el AMBA, el día más frío del año será el viernes 3, con marcas térmicas mínimas que podrían ubicarse cerca de 1ºC.
Entre las zonas donde podrían producirse heladas intensas se destacan, por ejemplo, Quilmes, Berazategui, Ezeiza y Cañuelas.
Según el reporte del organismo oficial, las posibilidades de que nieve en la Ciudad y el Conurbano son muy bajas, ya que no se dan las condiciones necesarias para este fenómeno. Además de temperaturas bajas, se requiere mucha humedad y precipitaciones.
Los últimos antecedentes de nevadas en el AMBA fueron el 22 de junio de 1918 -murieron seis personas y se vio afectado el transporte de tranvías y trenes- y el 9 de julio de 2007, un fenómeno que quedó en el recuerdo de millones de habitantes de la región.
Distinto es el panorama en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, regiones cercanas a la Costa Atlántica y algunas zonas serranas, donde podría nevar entre este miércoles y jueves. Esto se debe a que coincidirían el frío intenso, la humedad y alguna precipitación.
1- Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
2- Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
3- Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
4- Evitá los cambios bruscos de temperatura.
5- Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
6- Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
7- Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
8- No fumes en ambientes cerrados.
9- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.