Llega la primera ola polar del invierno al AMBA: cuál será el día más frío del año

Los últimos antecedentes de nevadas en el AMBA fueron el 22 de junio de 1918 -murieron seis personas y se vio afectado el transporte de tranvías y trenes- y el 9 de julio de 2007, un fenómeno que quedó en el recuerdo de millones de habitantes de la región.

Distinto es el panorama en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, regiones cercanas a la Costa Atlántica y algunas zonas serranas, donde podría nevar entre este miércoles y jueves. Esto se debe a que coincidirían el frío intenso, la humedad y alguna precipitación.

Ola polar: las recomendaciones del SMN

1- Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

2- Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

3- Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

4- Evitá los cambios bruscos de temperatura.

5- Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

6- Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

7- Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

8- No fumes en ambientes cerrados.

9- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.