Qué es la "bomba polar" que traerá un frente frío en el AMBA

En la provincia de Buenos Aires y otras zonas del centro del país, como La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, los modelos climáticos anticipan temperaturas medias hasta cuatro grados inferiores a los registros históricos para esta época del año.

De acuerdo con el informe especial del organismo, el aire polar ingresará primero sobre la región patagónica y luego avanzará hacia la zona central y norte del país. Entre el miércoles y el jueves alcanzará su mayor influencia sobre la provincia de Buenos Aires, con marcas térmicas por debajo de los promedios habituales.

El SMN prevé que las condiciones comiencen a mejorar durante la segunda semana de julio. Si bien continuarán las temperaturas bajas propias del invierno, los valores tenderán a acercarse de manera gradual a los registros normales para la estación.