Qué es la "bomba polar" que traerá un frente frío en el AMBA

El fenómeno provocará un marcado descenso de las temperaturas, que se ubicarán hasta cuatro grados por debajo de lo habitual en esta época del año. A partir de cuándo impactará en el AMBA.
Una nueva masa de aire de origen antártico provocará esta semana un marcado descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Provincia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las marcas térmicas podrían ubicarse hasta cuatro grados por debajo de los valores habituales para julio.
El organismo oficial señaló que el sistema frontal comenzó a avanzar desde la Patagonia el viernes pasado y seguirá su desplazamiento hacia el centro y norte del país entre el martes y el jueves. En el AMBA, el impacto de este ingreso de aire frío se sentirá con mayor intensidad a partir de mediados de semana.
En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas mínimas podrían alcanzar los dos grados durante el jueves, mientras que las máximas se mantendrían entre los 12°C y 14°C. Se esperan jornadas estables, con cielo mayormente despejado y sin lluvias previstas.
El SMN explicó que este fenómeno, conocido como “bomba polar”, se debe al ingreso de una masa de aire extremadamente fría proveniente de la Antártida, que generará una importante anomalía térmica en amplias zonas del territorio argentino.
En la provincia de Buenos Aires y otras zonas del centro del país, como La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, los modelos climáticos anticipan temperaturas medias hasta cuatro grados inferiores a los registros históricos para esta época del año.
De acuerdo con el informe especial del organismo, el aire polar ingresará primero sobre la región patagónica y luego avanzará hacia la zona central y norte del país. Entre el miércoles y el jueves alcanzará su mayor influencia sobre la provincia de Buenos Aires, con marcas térmicas por debajo de los promedios habituales.
El SMN prevé que las condiciones comiencen a mejorar durante la segunda semana de julio. Si bien continuarán las temperaturas bajas propias del invierno, los valores tenderán a acercarse de manera gradual a los registros normales para la estación.
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