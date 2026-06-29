¡Histórico! La Paraguay de Alfaro eliminó por penales a Alemania y está en octavos

La Albirroja comenzó ganando, sufrió el empate pero aguantó el 1 a 1 con los alemanes en los 120 minutos y festejó desde los doce pasos con Orlando Gill como héroe tapando dos ejecuciones.
Histórico: la Paraguay de Gustavo Alfaro sacó a Alemania del Mundial 2026 por penales en la debutante instancia de 16avos de final. La Albirroja comenzó ganando, sufrió el empate pero aguantó el 1 a 1 con los alemanes en los 120 minutos y festejó en una tanda increíble con un gigante Orlando Gill tapando dos ejecuciones.
Alemania, que todos daban ya en octavos de final, venía de perder con Ecuador en su última presentación en fase de grupos con Ecuador y ahora se despidió del certamen con Paraguay. Se ve que los europeos, que tanto precio le bajan a los sudamericanos, no pueden con ellos...
La Albirroja saltó a la cancha dispuesta a mostrar la garra que los identifica, fuertes como murallas, para enfrentar a los habilidosos alemanes. Pero no solo se caracterizó por la defensa, porque el plan fue atacar rápido. De hecho, tuvieron la primera chance al minuto de haber iniciado el encuentro. Neuer apagó la situación, pero no la siguiente.
Fueron al frente los paraguayos y, en un corto lapso de dominio del balón, se armó un buen juego colectivo que terminó en un centro perfecto a la cabeza determinante de Julio Enciso: apuntó, cabeceó y gol sorpresivo que hizo estallar al pueblo paraguayo y al banco dirigido por Gustavo Alfaro, que rápido se puso a dar indicaciones.
Irse al descanso arriba en el marcador era, quizás, impensado. Y así salieron a la segunda mitad, envalentonados por hacer historia. Pero claro, en frente está el poderoso Die Mannschaft y no tardaron mucho en hacerse ver. A los 54 minutos, Kai Havertz peinó un centró y fue directo a la red de Orlando Gill para igualar las cosas con el 1-1. El dominio alemán comenzó a notarse y fueron superiores, crearon más ocasiones; sin embargo, una muralla impedía la victoria europea.
Llegó el alargue para hacerlo aún más emocionante y dejar en vilo a dos países, ambos sorprendidos por la extensión de un juego que parecía escrito en la previa. Aunque los germanos siguieron liderando, todo se fue emparejando y terminaron yendo de palo a palo. Hubo un gol alemán para el 2-1 pero terminó anulado por el VAR por una falta a Orlando Gill. La Albirroja del Profesor tuvo otra esperanza y la aprovechó para forzar los penales.
La primera definición desde los doce pasos de esta Copa del Mundo. De un lado el gran Neuer y, del otro, el buen arquero de San Lorenzo. Y fue grande: atajó dos de los seis tiros. Paraguay arrancó bien, pero se complicó en el final, con tres match point desaprovechados que cambiaron el destino para que José María Canale sea el héroe de la noche. Fuerte y adentro, para conducir al pueblo sudamericano a otra instancia definitoria.
comentar