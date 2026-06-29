¡Histórico! La Paraguay de Alfaro eliminó por penales a Alemania y está en octavos

El gol heroico de Enciso ante Alemania

Embed ¡GOOOOOOOL! ¡PARAGUAY SORPRENDE Y SE PONE EN VENTAJA!



Juego colectivo, centro preciso y el cabezazo demoledor de Julio Enciso para entrarle a Neuer y poner el 1-0 ante Alemania, por los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/V5UxmnQxjS — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Irse al descanso arriba en el marcador era, quizás, impensado. Y así salieron a la segunda mitad, envalentonados por hacer historia. Pero claro, en frente está el poderoso Die Mannschaft y no tardaron mucho en hacerse ver. A los 54 minutos, Kai Havertz peinó un centró y fue directo a la red de Orlando Gill para igualar las cosas con el 1-1. El dominio alemán comenzó a notarse y fueron superiores, crearon más ocasiones; sin embargo, una muralla impedía la victoria europea.

El gol del empate en la cabeza de Havertz

Embed ¡PEGÓ ALEMANIA Y SE LO EMPATÓ A PARAGUAY!Havertz peinó un centro a la cabeza y puso el 1-1 que complica al conjunto de Alfaro,por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/V4JA7WbHL8 — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Llegó el alargue para hacerlo aún más emocionante y dejar en vilo a dos países, ambos sorprendidos por la extensión de un juego que parecía escrito en la previa. Aunque los germanos siguieron liderando, todo se fue emparejando y terminaron yendo de palo a palo. Hubo un gol alemán para el 2-1 pero terminó anulado por el VAR por una falta a Orlando Gill. La Albirroja del Profesor tuvo otra esperanza y la aprovechó para forzar los penales.

La primera definición desde los doce pasos de esta Copa del Mundo. De un lado el gran Neuer y, del otro, el buen arquero de San Lorenzo. Y fue grande: atajó dos de los seis tiros. Paraguay arrancó bien, pero se complicó en el final, con tres match point desaprovechados que cambiaron el destino para que José María Canale sea el héroe de la noche. Fuerte y adentro, para conducir al pueblo sudamericano a otra instancia definitoria.