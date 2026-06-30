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El tiempo en el AMBA para este martes 30 de junio

El SMN anticipa para este martes una jornada con el cielo parcialmente nublado, de fría a fresca en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 30 de junio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fría, con cielo parcialmente nublado durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 14°C.

Para el miércoles se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará entre algo nublado y parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C y 14°C. No se esperan precipitaciones.

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El jueves continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y algunos momentos de sol. La mínima será de 3°C y la máxima llegará a los 12°C, manteniéndose el ambiente frío durante la mañana.

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Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos períodos de sol. Las temperaturas serán más moderadas que en otras regiones, con máximas que rondarán entre los 14°C y 18°C. Algunas áreas del noreste podrían presentar mayor nubosidad y lluvias aisladas.

En la región centro del país, que incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, continuará el ambiente frío con cielo parcialmente nublado. Las máximas se ubicarán entre los 11°C y 16°C, con mínimas cercanas a los 0°C en sectores puntuales. En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá el tiempo frío, con nubosidad variable. Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 12°C a 16°C, mientras que algunas zonas podrían registrar mínimas bajo cero.

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La zona del Litoral tendrá abundante nubosidad, con posibilidad de precipitaciones aisladas en sectores del este. Las temperaturas máximas estarán entre los 12°C y 17°C.

Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas que podrían llegar hasta los -3°C y máximas que no superarían los 4°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.

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