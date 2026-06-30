El tiempo en el AMBA para este martes 30 de junio

En la región centro del país, que incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, continuará el ambiente frío con cielo parcialmente nublado. Las máximas se ubicarán entre los 11°C y 16°C, con mínimas cercanas a los 0°C en sectores puntuales. En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá el tiempo frío, con nubosidad variable. Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 12°C a 16°C, mientras que algunas zonas podrían registrar mínimas bajo cero.

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La zona del Litoral tendrá abundante nubosidad, con posibilidad de precipitaciones aisladas en sectores del este. Las temperaturas máximas estarán entre los 12°C y 17°C.

Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas que podrían llegar hasta los -3°C y máximas que no superarían los 4°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.