El tiempo en el AMBA para este martes 30 de junio

El SMN anticipa para este martes una jornada con el cielo parcialmente nublado, de fría a fresca en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 30 de junio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fría, con cielo parcialmente nublado durante el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 14°C.
Para el miércoles se espera una jornada con condiciones estables. El cielo estará entre algo nublado y parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C y 14°C. No se esperan precipitaciones.
El jueves continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y algunos momentos de sol. La mínima será de 3°C y la máxima llegará a los 12°C, manteniéndose el ambiente frío durante la mañana.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos períodos de sol. Las temperaturas serán más moderadas que en otras regiones, con máximas que rondarán entre los 14°C y 18°C. Algunas áreas del noreste podrían presentar mayor nubosidad y lluvias aisladas.
En la región centro del país, que incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, continuará el ambiente frío con cielo parcialmente nublado. Las máximas se ubicarán entre los 11°C y 16°C, con mínimas cercanas a los 0°C en sectores puntuales. En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá el tiempo frío, con nubosidad variable. Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 12°C a 16°C, mientras que algunas zonas podrían registrar mínimas bajo cero.
La zona del Litoral tendrá abundante nubosidad, con posibilidad de precipitaciones aisladas en sectores del este. Las temperaturas máximas estarán entre los 12°C y 17°C.
Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas que podrían llegar hasta los -3°C y máximas que no superarían los 4°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.