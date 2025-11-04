Alerta por tormentas y granizo en Buenos Aires

El mal clima se mantiene este martes en varias zonas del país, con fuertes precipitaciones. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Las malas condiciones del clima regresan este martes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis, La Rioja y Mendoza. En algunas regiones, el aviso sube a alerta naranja.
Alerta por tormentas
De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Para zonas con alerta naranja, el SMN informó que “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo granizo y ráfagas mayores a los 90 km/h”.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes
Un fuerte temporal sacudió en la noche del lunes a la localidad de Urdampilleta, ubicada en el partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires, el cual generó destrozos, prohibió la actividad cotidiana y alertó a los vecinos. El fenómeno meteorológico provocó que algunos techos de las casas de la zona se vuelen y la caída de la energía eléctrica, mientras que las autoridades informaron que las condiciones adversas continuarán durante toda la madrugada e, incluso, se extenderán durante todo el martes.
Las tormentas comenzaron a formarse alrededor de las 19 y todavía persisten, aunque con menor movimiento. Según informó el medio TN, la caída de granizo y las potentes ráfagas de viento generaron que se corte la energía eléctrica, se volaron muchos techos -al menos 40- y se cayeron árboles y antenas. Por el momento no se registraron víctimas o heridos.