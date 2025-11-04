Alerta por tormentas y granizo en Buenos Aires

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis, La Rioja y Mendoza. En algunas regiones, el aviso sube a alerta naranja.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Para zonas con alerta naranja, el SMN informó que “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo granizo y ráfagas mayores a los 90 km/h”.

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

TEMPORAL EN BOLIVAR

Un fuerte temporal sacudió en la noche del lunes a la localidad de Urdampilleta, ubicada en el partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires, el cual generó destrozos, prohibió la actividad cotidiana y alertó a los vecinos. El fenómeno meteorológico provocó que algunos techos de las casas de la zona se vuelen y la caída de la energía eléctrica, mientras que las autoridades informaron que las condiciones adversas continuarán durante toda la madrugada e, incluso, se extenderán durante todo el martes.

Las tormentas comenzaron a formarse alrededor de las 19 y todavía persisten, aunque con menor movimiento. Según informó el medio TN, la caída de granizo y las potentes ráfagas de viento generaron que se corte la energía eléctrica, se volaron muchos techos -al menos 40- y se cayeron árboles y antenas. Por el momento no se registraron víctimas o heridos.