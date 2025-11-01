El tiempo en el AMBA: sube la temperatura y este sábado la máxima será de 27º

Así lo señaló el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, ocho provincias se encuentran bajo alerta amarilla por viento fuerte y tormentas. Cuándo podrían regresar las lluvias en el AMBA.
Este sábado se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un repunte de la temperatura. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el inicio del fin de semana será con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que rondarán entre los 15 grados de mínima y 27 de máxima.
El domingo podría regresar la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde, mejorando en la noche con cielo parcialmente nublado, junto con temperaturas de entre 17 y 25 grados. Y el lunes habría buenas condiciones climáticas, con cielo algo nublado durante la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 15 y 28 grados.
El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por viento fuerte que rige para zonas de La Rioja, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El aviso indica que "el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h".
A su vez, el organismo oficial dispuso otra alerta amarilla, en este caso por tormentas. Abarca regiones de Misiones, Formosa, Córdoba, San Luis y La Rioja: “El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo".
Para las provincias de San Juan, La Rioja y Córdoba, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual especialmente en zonas serranas. Sobre Formosa y Misiones se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de man