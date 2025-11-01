El tiempo en el AMBA: sube la temperatura y este sábado la máxima será de 27º

El domingo podría regresar la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones desde la madrugada y hasta la tarde, mejorando en la noche con cielo parcialmente nublado, junto con temperaturas de entre 17 y 25 grados. Y el lunes habría buenas condiciones climáticas, con cielo algo nublado durante la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 15 y 28 grados.

Alerta por viento fuerte y tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por viento fuerte que rige para zonas de La Rioja, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El aviso indica que "el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h".

A su vez, el organismo oficial dispuso otra alerta amarilla, en este caso por tormentas. Abarca regiones de Misiones, Formosa, Córdoba, San Luis y La Rioja: “El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo".

Para las provincias de San Juan, La Rioja y Córdoba, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual especialmente en zonas serranas. Sobre Formosa y Misiones se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de man

Las recomendaciones del SMN por viento fuerte y tormentas