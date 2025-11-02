Inestable y con probabilidad de chaparrones en el AMBA: así estará el clima este domingo

El SMN pronostica una jornada con malas condiciones climáticas. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y 25 de máxima. Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días en el AMBA.
Después de algunas jornadas con buenas condiciones del tiempo, este domingo se presentará con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El fin de semana cerrará con probabilidad de chaparrones y temperaturas que rondarán entre los 18 grados de mínima y 25 de máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El lunes tendrá cielo algo nublado durante la mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche, junto a marcas térmicas de entre 18 y 27 grados. Y el martes, en tanto, podría regresar la inestabilidad, con probabilidad de lluvias para todo el día. Las temperaturas irán entre los 18 y 23 grados.
El miércoles y el jueves, siempre según las previsiones del organismo oficial, transcurrirán con buenas condiciones del clima, con nubosidad variable y temperaturas templadas, con mínimas de 18 grados y máximas de 23 y 24 grados, respectivamente.
Para el viernes se esperan nuevamente precipitaciones: cielo nublado y lluvias aisladas en la tarde y noche; con 15 grados de mínima y 20 de máxima.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por viento fuerte en dos provincias. El aviso rige para zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De acuerdo con el reporte climático, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h".