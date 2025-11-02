Inestable y con probabilidad de chaparrones en el AMBA: así estará el clima este domingo

El lunes tendrá cielo algo nublado durante la mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche, junto a marcas térmicas de entre 18 y 27 grados. Y el martes, en tanto, podría regresar la inestabilidad, con probabilidad de lluvias para todo el día. Las temperaturas irán entre los 18 y 23 grados.

El miércoles y el jueves, siempre según las previsiones del organismo oficial, transcurrirán con buenas condiciones del clima, con nubosidad variable y temperaturas templadas, con mínimas de 18 grados y máximas de 23 y 24 grados, respectivamente.

Para el viernes se esperan nuevamente precipitaciones: cielo nublado y lluvias aisladas en la tarde y noche; con 15 grados de mínima y 20 de máxima.

Alerta amarilla por viento fuerte en dos provincias

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por viento fuerte en dos provincias. El aviso rige para zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

De acuerdo con el reporte climático, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h".

vientoalerta2denoviembre

Las recomendaciones del SMN por viento fuerte