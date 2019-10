Recetas dulces, prácticas y muy económicas para disfrutar a diario

Pero las cosas caseras tienen un plus: el amor y la dedicación que les ponemos. Y, por suerte, con todas las posibilidades que nos ofrecen los programas de cocina y las redes sociales hoy en día, es cada vez más sencillo conseguir recetas que se adapten a nuestras necesidades y, lo más importante, que sean efectivas, que nos salgan bien al ponerlas en práctica.

Es lo que intenta hacer Estefi Colombo, cocinera y pastelera con gran presencia en las redes sociales: Instagram, YouTube y Facebook, donde se ocupa de readaptar fórmulas clásicas, haciéndolas más sencillas y económicas, como las tres que nos ofrece en esta nota: un budín de chocolate sin manteca, medialunas express sin hojaldre y una torta haragana de manzana.

Hacer medialunas siguiendo el paso a paso de la técnica europea del hojaldre es una tarea ardua y que lleva mucho tiempo. Primero hay que hacer el amasijo, que es la masa del hojaldre; luego el empaste, que es la materia grasa que se le incorpora; y finalmente el laminado, que se obtiene mediante el proceso de estirado y plegado de la masa a través de seis vueltas entre las cuales ésta debe reposar al menos una hora en la heladera. Si no tenemos tiempo ni paciencia, es una misión imposible.

Por eso, Estefi pensó en una solución alternativa que nos permita disfrutar de unas medialunas más suaves y rápidas pero hechas en casa: "Son recetas sencillas en las que trato de usar ingredientes fáciles de conseguir y que no sean tan caros. Por ahí son recetas que tienen una vuelta de rosca, que son difíciles de hacer, pero intento darles una bajada más sencilla. Por ejemplo, hay millones de recetas de tapas de empanadas, hay con grasa vacuna que por supuesto queda mucho mejor, pero también está la versión más económica con aceite. Por ahí, no vas a ir a comprar grasa de vaca o de cerdo al supermercado pero siempre hay una botella de aceite en casa. Lo solucionás mucho más rápido que saliendo a comprar un ingrediente que no es habitual en tu cocina", explica. Lo mismo hizo con las medialunas que, si bien no son hojaldradas como las clásicas, quedan geniales y son muy ricas.

En el caso del budín de chocolate, cambió la técnica clásica, que comienza batiendo manteca con azúcar para luego ir agregando los huevos de a uno, los saborizantes y finalmente la harina, por otra mucho más simple: "Sólo necesitás mezclar con batidor de mano o tenedor, poner en un molde y cocinar. Dificultad, cero. Y el resultado, asombroso", asegura. La misma receta se puede utilizar para hacer muffins. Además de sencilla, es más económica y saludable porque se reemplaza la manteca por aceite neutro.

Por último, la torta haragana de manzanas es especial para recibir amigos a la hora de la merienda. "Con 1 manzana y 5 ingredientes, la tenés. En casa la llamamos Torta Deleli. Siempre te salva de apuros. Es rápida y sencilla. Aparte, puede ser de manzana o de cualquier otra fruta de estación que uno encuentre. No tiene vueltas. Y siempre te sale húmeda".

Se necesita conocer muy bien las técnicas clásicas para poder transformarlas y simplificarlas de tal manera que se logren igualmente buenos resultados. "Es prueba y error -confiesa Estefi-. Si bien para mi trabajo aplico las técnicas tradicionales, porque la realidad es que hay batidos que requieren que sean de determinada manera, trato de bajar una línea más tranquila a las redes sociales. Por supuesto que las recetas pueden ser más complicadas, podemos hacer una mousse con un aparato a bomba y con un almíbar a 118°C, pero intento decirlo de otro modo: buscar que un almíbar se puede hacer con un palito de metal de hacer burbujas y si sale la cadena de globos quiere decir que el almíbar está, para no armar tanto tecnicismo", finaliza.

Budín de chocolate:

Ingredientes:

Para 1 budín (si queremos 1 budín grande, solo hay que duplicar las cantidades).

150 gramos de harina 0000.

10 gramos de cacao amargo.

60 gramos de aceite de maíz o girasol.

1 huevo.

7 gramos de polvo de hornear.

90 gramos de leche.

90 gramos de azúcar.

Preparación:

Mezclar con batidor de mano huevo, azúcar, aceite y leche. Luego, agregar la harina tamizada con el cacao amargo. Colocar en molde previamente enmantecado. Se le pueden poner chips de chocolate por arriba. Hornear a temperatura moderada (180°C) hasta pinchar en el centro y el cuchillo salga seco.

Budin de chocolate

Torta haragana:

Receta de la torta haragana de manzanas.

Ingredientes:

Para 1 molde de 23 centímetros de diámetro.

100 gramos de manteca.

200 gramos de azúcar.

200 gramos de harina 0000.

2 manzanas grandes.

1 taza de leche.

2 huevos.

Torta haragana

Preparación:

En un bowl, colocar la manteca fría cortada en cubos, el azúcar y la harina y hacer un arenado con la yema de los dedos. En un molde enmantecado (puede ser una fuente) o forrado con papel aluminio o manteca, colocar la mitad del mix en la base del molde y presionar.

Cortar las manzanas en gajos. Disponer los gajos sobre la base anterior y cubrir con el resto del arenado. Por último, mezclar la leche con los huevos y volcar arriba de la torta. Se puede espolvorear con azúcar o no. Hornear a 180°C por 30 minutos, aproximadamente. Dejar enfriar y servir.

Medialunas express sin manteca ni hojaldre

Ingredientes:

Para 12 unidades medianas.

Para la esponja: 40 gramos de levadura fresca o 20 gramos de levadura seca, 1 cucharadita de azúcar, 1 cucharadita de harina 0000, 100 centímetros cúbicos de leche tibia.

Para la masa: 1 huevo, 1 cucharada de aceite neutro, 50 centímetros cúbicos de leche, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 1/2 cucharadita de sal, 80 gramos de azúcar, 350 gramos de harina 0000, 1/2 naranja.

Para pintar: 1 huevo, más una pizca de azúcar, almíbar o mermelada de naranja.

Medialunas express

Preparación:

Para la esponja: mezclar la leche tibia, la levadura, y las cucharaditas de azúcar y de harina. Tapar y dejar reposar por 10 minutos hasta formar una espuma.

Para la masa: en un bowl, mezclar la harina con la sal. Hacer un hueco y en el centro agregar huevo, aceite, leche, esencia de vainilla, ralladura y azúcar. Comenzar a integrar y agregar la esponja (paso anterior). Amasar bien hasta lograr una masa lisa y suave. Dejar reposar tapada hasta que duplique su tamaño.

Luego, desgasificar la masa y dividir en 3 partes iguales. Estirar tiras y cortar rectángulos. Luego, estirar los extremos y comenzar a enrollar. Pegar la punta con un poquito de agua y doblar como la forma clásica de las medialunas.

Colocarlas en una placa enmantecada con las puntas de cierre hacia abajo y los extremos bien aplastados a la placa. Pincelar con huevo, más azúcar y dejar que duplique su volumen. Hornear a 180°C por 15 minutos, aproximadamente. Retirar y, en caliente, pincelar con almíbar o mermelada.