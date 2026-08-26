Cómo sigue el juicio a Pity Álvarez tras el rechazo de la Justicia

El abogado citó un dictamen del Cuerpo Médico Forense que había señalado un deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo. A partir de esos antecedentes, los defensores reclamaron nuevos estudios para evaluar el estado actual del músico. Entre las medidas solicitadas se encuentra una resonancia magnética nuclear del cerebro sin contraste y un estudio cognitivo.

El juicio había sido cancelado en 2023

La situación de salud mental de Álvarez ya había tenido consecuencias sobre el expediente. En 2023, el proceso había sido cancelado a partir de una evaluación sobre su estado psiquiátrico y su capacidad para ser juzgado.

Ahora, el tribunal decidió rechazar la suspensión solicitada por los nuevos abogados y mantener la continuidad del debate. Además, Baños confirmó que ambos defensores presentaron una denuncia en el fuero federal por lo que consideran una decisión “arbitraria”.

Durante la audiencia de este miércoles, el músico volvió a quedarse dormido mientras se desarrollaban testimonios de policías. Su abogado pidió entonces a los magistrados que fuera retirado de la sala.

La causa por el asesinato

El expediente se originó por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

De acuerdo con la acusación, Álvarez le disparó cuatro veces a Díaz, arrojó el arma en una alcantarilla y posteriormente se dirigió al boliche "Pinar de Rocha", en Ramos Mejía para escuchar una bande de cumbia. Más tarde se entregó ante la Justicia.