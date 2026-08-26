Cómo sigue el juicio a Pity Álvarez tras el rechazo de la Justicia

La Justicia porteña desestimó los planteos de la nueva defensa del músico, que había cuestionado su capacidad para afrontar el juicio y pedido un jurado popular.
El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 rechazó este miércoles los pedidos de la nueva defensa de Cristian “Pity” Álvarez para suspender el juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz. Los abogados del músico sostienen que su estado psíquico y cognitivo le impide participar de un debate de estas características.
La defensa, integrada por Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, también había solicitado que el proceso se realizara mediante un juicio por jurados populares. Ambos pedidos fueron rechazados por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.
La resolución no quedó firme ya que los abogados adelantaron que recurrirán ante la Cámara de Casación y que además presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia porteño, informaron fuentes judiciales.
Baños explicó que la defensa basa su planteo en antecedentes médicos incorporados a la causa. “Pity no está en condiciones de estar en juicio, no tiene capacidad psíquica, cognitiva, para afrontar un debate de estas características”, sostuvo.
El abogado citó un dictamen del Cuerpo Médico Forense que había señalado un deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo. A partir de esos antecedentes, los defensores reclamaron nuevos estudios para evaluar el estado actual del músico. Entre las medidas solicitadas se encuentra una resonancia magnética nuclear del cerebro sin contraste y un estudio cognitivo.
La situación de salud mental de Álvarez ya había tenido consecuencias sobre el expediente. En 2023, el proceso había sido cancelado a partir de una evaluación sobre su estado psiquiátrico y su capacidad para ser juzgado.
Ahora, el tribunal decidió rechazar la suspensión solicitada por los nuevos abogados y mantener la continuidad del debate. Además, Baños confirmó que ambos defensores presentaron una denuncia en el fuero federal por lo que consideran una decisión “arbitraria”.
Durante la audiencia de este miércoles, el músico volvió a quedarse dormido mientras se desarrollaban testimonios de policías. Su abogado pidió entonces a los magistrados que fuera retirado de la sala.
El expediente se originó por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.
De acuerdo con la acusación, Álvarez le disparó cuatro veces a Díaz, arrojó el arma en una alcantarilla y posteriormente se dirigió al boliche "Pinar de Rocha", en Ramos Mejía para escuchar una bande de cumbia. Más tarde se entregó ante la Justicia.