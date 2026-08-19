Pity Álvarez presentó nuevos abogados y se suspendió la audiencia

Ante la presentación del nuevo equipo defensor, se dictó la suspensión de la audiencia que se iba a desarrollar este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde cuatro policías habían sido citados para que presten declaración.

De este modo, el debate quedó suspendido hasta el próximo miércoles 26 de agosto donde se retomarían las testimoniales de testigos.

Conforme a lo informado, este martes por la noche Queijeiro y Pity Álvarez se reunieron para detallar los últimos movimientos de la defensa, la cual estaba a cargo de un abogado oficial.

En el escrito, solicitaron además la suspensión y reprogramación del debate oral por un plazo prudencial, “suficiente para que la nueva defensa técnica particular, pueda tomar efectivo conocimiento de la totalidad de las actuaciones, analizar la prueba incorporada, examinar los antecedentes del proceso y diseñar adecuadamente la estrategia defensiva, garantizándose de este modo un ejercicio real, efectivo y no meramente formal del derecho de defensa”.

El artista sostuvo que ambos profesionales “resultan ser letrados de mi exclusiva confianza, razón por la cual solicito sean tenidos por designados para asumir mi defensa técnica en las presentes actuaciones”.