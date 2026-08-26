Horror en Tucumán: un hombre con arresto domiciliario mató a su hijo de 8 años y se suicidó

El hombre y su hijo fueron encontrados sin vida en la vivienda donde cumplía arresto domiciliario.

El fiscal indicó además que, de acuerdo con el contenido del escrito, Sosa habría intentado hacerle creer que el niño no había sufrido. La Justicia aguarda ahora los resultados de las autopsias y peritajes para establecer con precisión cómo ocurrieron las muertes.

Cumplía prisión domiciliaria por una causa en Córdoba

Sosa se encontraba bajo arresto domiciliario por una causa judicial iniciada en Córdoba, relacionada con una investigación por presunta asociación ilícita y supuestos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con lo informado por el fiscal, el hombre tenía restricciones para salir de la vivienda y permanecía allí al cuidado de su hijo. La situación judicial habría generado además la posibilidad de que fuera trasladado nuevamente a Córdoba, un aspecto que ahora forma parte de la investigación.

Los investigadores trabajan para determinar qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al hombre a cometer el filicidio y posteriormente quitarse la vida.