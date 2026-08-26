Horror en Tucumán: un hombre con arresto domiciliario mató a su hijo de 8 años y se suicidó

Oscar Mauricio Sosa fue encontrado muerto junto a su hijo. Había dejado una carta en la que explicó los motivos del filicidio.
Un hombre de 46 años que cumplía prisión domiciliaria en San Miguel de Tucumán mató a su hijo de ocho años y luego se quitó la vida. El dramático episodio fue descubierto este martes por los hermanos mellizos del acusado, quienes habían sido convocados por su padre para que fueran a visitarlo.
El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Entre Ríos al 1130, en el barrio Sur de la capital tucumana. Allí fueron encontrados sin vida Oscar Mauricio Sosa y su hijo menor, que padecía autismo severo. La Policía llegó al lugar luego de que los jóvenes alertaran sobre lo sucedido.
Según la investigación, Sosa habría administrado pastillas a su hijo antes de provocarle la muerte. Luego, el hombre se suicidó. Los primeros peritajes establecieron que fue encontrado con signos compatibles con un ahorcamiento, mientras que el cuerpo del niño estaba dentro de la vivienda.
En la escena, los investigadores encontraron una carta escrita de puño y letra por Sosa, en la que habría confesado el crimen y explicado los motivos de su decisión. El fiscal Carlos Sale señaló que el hombre manifestó que no podía continuar haciéndose cargo del cuidado del menor.
El fiscal indicó además que, de acuerdo con el contenido del escrito, Sosa habría intentado hacerle creer que el niño no había sufrido. La Justicia aguarda ahora los resultados de las autopsias y peritajes para establecer con precisión cómo ocurrieron las muertes.
Sosa se encontraba bajo arresto domiciliario por una causa judicial iniciada en Córdoba, relacionada con una investigación por presunta asociación ilícita y supuestos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con lo informado por el fiscal, el hombre tenía restricciones para salir de la vivienda y permanecía allí al cuidado de su hijo. La situación judicial habría generado además la posibilidad de que fuera trasladado nuevamente a Córdoba, un aspecto que ahora forma parte de la investigación.
Los investigadores trabajan para determinar qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al hombre a cometer el filicidio y posteriormente quitarse la vida.