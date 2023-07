Con críticas a la Corte Suprema, Sergio Uñac votó en San Juan

“Fue llamativo porque la Corte utilizó un criterio para definir San Juan y otro para los intendentes bonaerense y provincia de Formosa. Un desastre la intervención de la Corte", aseguró, en diálogo con la prensa sobre el fallo de la Corte Suprema que no le permitió presentarse como candidato en esta elección.

https://twitter.com/sergiounac/status/1675517498802810881 Hoy, los sanjuaninos nos convocamos a las urnas para elegir los destinos de nuestra provincia. Desde la Escuela Froilán Ferrero de mi querido Pocito, ejercí mi deber cívico, convencido de que la democracia es un valor fundamental para la consolidación de un Estado equitativo y… pic.twitter.com/gTrud31lSC — Sergio Uñac (@sergiounac) July 2, 2023

“Por lo menos es una falta de respeto al interior de nuestro país. La Corte debería definir un criterio y aplicarlo, no puede ser que en 30 días defina una cosa y en otros casos, otra. Pero eso va a ser motivo de un análisis que deberá hacer algún organismo internacional. En una nueva Argentina son necesarias instituciones que sean coherentes”, agregó

Uñac adelantó también que su administración evalúa hacer una presentación en ese sentido. “El tratamiento motiva que la Corte Interamericana les pregunte si van a definir semana tras semana el criterio o si van a establecer uno mientras duren en el cargo”, sentenció.

En tanto, y pese a que no habló con seguridad de nexos entre el máximo tribunal y la oposición, los deslizó, tal como hizo en otras oportunidades. “Acá vino el converso [Miguel Ángel] Pichetto, que lo conocí peronista y ahora es de Juntos por el Cambio, una semana antes, preanunció qué iba a pasar. Es absolutamente llamativo. ¿Hay entretelones entre la Corte y Juntos por el Cambio? No lo sé. En el interior vivimos mucho más tranquilos que en otros lugares, pero no podemos determinar estos entretelones que se dan en la city porteña y nosotros no tenemos posibilidad de verlos”, comentó.

Asimismo, Uñac respaldó la decisión de la lista de unida de Unión por la Patria, de cara a los comicios nacionales. “Me parece muy bien, hemos logrado una lista de unidad y ahora hay que trabajar”, sotuvo.

Por otra parte, hizo referencia a la posibilidad de que otro gobernador peronista, como Juan Schiaretti, se acerque a las filas de Juntos por el Cambio. “Es una decisión de Juan, que lo conozco mucho y está gobernando muy bien. Pero yo soy peronista y hasta el último minuto voy a militar en este espacio”.