José Luis Gioja: "Queremos que no se pierda ninguna boletita"

Gioja encabeza la fórmula de la subagrupación "Volver", acompañado por el intendente del departamento de Chimbas, Fabián Gramajo. "Vengo a votar con todas las expectativas de que terminemos una jornada democrática. Dijimos que era una elección que no se justificaba desdoblarla, que no tenía sentido lo que hizo la Corte Suprema", opinó el ex gobernador sanjuanino. Y agregó: "Pero la única verdad es la realidad y la realidad es que tenemos que venir a votar".

“Debe ser la única vez que en las provincias argentinas se elige sólo gobernador y vice. Y está mal, porque la Constitución dice que también se tienen que elegir con los diputados nacionales”, insistió Gioja.

Depués de dejar en claro sus diferencias con el actual gobernador Sergio Uñac y su hermano Rubén, que se postula como mandatario provincial, Gioja expresó su deseo de que "no se pierda ninguna boletita". "Creemos que el recuento va a ser rápido, porque es muy simple, con una boleta sola", afirmó el diputado nacional.

En un domingo con cielo despejado, sin vientos y una temperatura prevista en 20 grados de máxima, miles de ciudadanos se acercan para votar en 1.795 mesas distribuidas en 234 escuelas de los 19 departamentos de San Juan.

giojavotando1.jpg "Son tiempos difíciles en los que hacen falta buenos pilotos de tormenta", dijo José Luis Gioja.

Los 603.276 sanjuaninos habilitados para este comicio deben elegir a su próximo gobernador de entre diez candidatos por el Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD), similar a la Ley de Lemas, y se espera que haya un porcentaje de votantes superior al 75 por ciento y que los primeros resultados están a alrededor de las 19 y que las cifras definitivas se conozcan no mas allá de las 21.

En el oficialismo uñaquista persiste la esperanza de repetir el triunfo electoral cosechado en las elecciones de mayo pasado, cuando la coalición oficialista obtuvo 15 de las 19 intendencias, y mayoría propia y quórum propio en la Legislatura provincial, además de mayoría en los Concejos Deliberantes y victorias en los cuatro municipios que encabezaba JxC.

Por su parte, el giojismo -que aportó casi el 30% de los votos con los que ganó el frente en mayo- aspira en esta oportunidad a ganar la interna a partir del cambio de candidato a gobernador de Sergio Uñac por su hermano Rubén.

En la oposición, los únicos que albergan esperanzas de triunfo son los seguidores de Marcelo Orrego y Fabián Martín, que anuncian vientos de cambio en la sociedad y esperan que los otros tres sub lemas del espacio, les sumen votos para alcanzar a los peronistas.