El temario de la sesión, además del Presupuesto y la reforma del Banco Central, también incluye la designación de los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Ley 26.827, que cuenta con media sanción del Senado), los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercosur, la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur, la instauración del “Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown” para el 3 de marzo de cada año, y el marco regulatorio para Pymes.

A menos que ocurran imponderables, ninguna de estas iniciativas enfrentará dificultades y acabarán con media sanción. En consecuencia, toda la atención del oficialismo del oficialismo estará puesta en el debate del articulado del Presupuesto, que aún tiene algunos cabos sueltos.

Uno de los pedidos que prácticamente unifica a todo este espectro de aliados y de la oposición dialoguista es la baja del impuesto a los combustibles líquidos, y la cancelación de deudas de cajas jubilatorias provinciales.

El financiamiento para universidades públicas nacionales también estará bajo la lupa, y desde el oficialismo teman que la oposición logre abultar las partidas para este rubro presupuestario.

Otro tema que sigue de cerca el Gobierno son los gastos en Inteligencia: el jefe de bancada de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, propuso reasignar los fondos reservados de la SIDE hacia el área de Ciencia y Tecnología para revertir la caída presupuestaria del Conicet y de otros organismos del sistema científico.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Por su parte, los recursos consolidados, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

En cuanto a las principales variables macroeconómicas, el Poder Ejecutivo estima una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar a $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.

Respecto de la composición del gasto, las partidas destinadas a servicios sociales ascenderían a $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

El proyecto también proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027 y una expansión del consumo público del 0,6%.

De esta manera, el Ejecutivo apuesta a un incremento de los recursos que permita afrontar la evolución del gasto y sostener el equilibrio fiscal, sobre la base de las proyecciones de inflación, actividad económica y tipo de cambio previstas para el próximo año.