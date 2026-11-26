Entre las restricciones previstas se encuentran los bonos de bienvenida, los acuerdos promocionales con deportistas y clubes, la difusión mediante influencers y los derechos de nombre de estadios. El objetivo es limitar la exposición de la población a las apuestas y evitar especialmente el acceso de niños y adolescentes a los sitios de juego.

El texto también establece controles para impedir el ingreso de menores de edad a plataformas de azar, pronósticos y apuestas deportivas por internet. A su vez, fija restricciones para operar estos servicios y contempla penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción correspondiente.

Por otra parte, Patricia Bullrich impulsa una ley complementaria para combatir el juego clandestino, que le otorgaría nuevas facultades al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La propuesta busca habilitar al organismo a bloquear administrativamente, en un plazo de 24 horas, los sitios de apuestas que reciban denuncias de terceros.

Para que esa iniciativa pueda tratarse sobre tablas, el oficialismo necesitará el respaldo de dos tercios de los senadores presentes. Ese es el punto que explica el entendimiento con el peronismo durante las negociaciones parlamentarias.

La suspensión de las PASO para las elecciones de 2027

El otro tema central de la sesión será la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que busca suspender de manera transitoria las PASO para las elecciones presidenciales y legislativas de 2027.

La iniciativa fue acordada la semana pasada entre La Libertad Avanza y distintos bloques aliados. El proyecto requiere mayoría absoluta, es decir, al menos 37 votos si están presentes los 72 integrantes de la Cámara alta.

El texto mantiene la Boleta Única de Papel (BUP) e incorpora la opción de «lista completa». Además, contempla una reducción del 50% de los espacios gratuitos en medios audiovisuales destinados a las campañas electorales y la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur.

Desde el Gobierno calculan que cuentan con entre 37 y 40 votos, un margen ajustado para sostener la iniciativa durante la votación. La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita el acompañamiento de sus aliados para alcanzar la mayoría requerida.

En caso de obtener la aprobación del Senado, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde se definirá si recibe sanción definitiva, es modificado o rechazado.

El resto de los proyectos incluidos en el temario

La agenda legislativa también contempla una resolución para prorrogar por seis meses el régimen vigente del estatuto del periodista, con el objetivo de evitar que pierda vigencia su reglamentación actual.

Además, podría tratarse una iniciativa impulsada por representantes de Misiones que propone reducir a la mitad el IVA aplicado a la fécula de mandioca. Sin embargo, el proyecto no cuenta con dictamen y necesita una habilitación especial para llegar al recinto.

Otra propuesta busca declarar la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral para las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES), con medidas destinadas a sostener el empleo y preservar el entramado productivo. La Libertad Avanza anticipó su rechazo porque considera que contradice la posición del Gobierno nacional.

Finalmente, figura en el temario un proyecto de la senadora radical Carolina Losada para aumentar las penas por falsas denuncias. La iniciativa generó diferencias entre distintas bancadas e incluso una legisladora advirtió que no acompañaría la suspensión de las PASO si ese expediente llegaba al recinto.