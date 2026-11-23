El panorama es distinto el martes 8: al ser feriado nacional, rigen las normas del descanso dominical. Por eso, quienes deban trabajar esa jornada tienen derecho a cobrar el doble de una jornada habitual.

En tanto, el último feriado nacional de 2026 será el viernes 25 de diciembre, por la celebración de Navidad. Al caer en el comienzo del fin de semana, permitirá un descanso de tres días seguidos para quienes no trabajen los sábados.