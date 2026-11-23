Luego de la jornada extendida por el Día de Soberanía, queda otro fin de semana largo en el almanaque antes de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.
En el cierre del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, ya está confirmado cuándo habrá una nueva jornada extendida antes de la llegada de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.
El calendario oficial publicado por el gobierno de Javier Milei permite conocer las fechas previstas y anticipar los próximos días de descanso.
La próxima fecha destacada del calendario nacional será el lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos. Y el martes 8 será feriado nacional por la celebración de la Inmaculada Concepción de María.
En el sector privado, los días no laborables quedan sujetos a la decisión del empleador. Por eso, las empresas pueden determinar si sus trabajadores prestan servicios o tienen la jornada libre. En cambio, en el sector público suele contemplarse el cese de actividades, al igual que en bancos y compañías de seguros.
El panorama es distinto el martes 8: al ser feriado nacional, rigen las normas del descanso dominical. Por eso, quienes deban trabajar esa jornada tienen derecho a cobrar el doble de una jornada habitual.
En tanto, el último feriado nacional de 2026 será el viernes 25 de diciembre, por la celebración de Navidad. Al caer en el comienzo del fin de semana, permitirá un descanso de tres días seguidos para quienes no trabajen los sábados.
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