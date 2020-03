En la gobernación de la provincia de Buenos Aires ya se empezó a comentar sobre una nueva instancia de gestión ante la situación general frente a la cuarentena por la pandemia.

Mientras el gobierno nacional, al menos en Educación, confirmó que se extenderá la cuarentena, con la suspensión de clases más allá del 31 de marzo y adelantó que comenzará una segunda etapa del programa "Seguimos Educando" con participación de los medios de comunicación; en la provincia también se empieza a pensar en los mismos términos.

Además, en el terreno político se empieza a definir claramente una ruptura de la díada conformada por los extremos, macrismo y kirchnerismo, y empieza identificarse más claramente ese nuevo espacio donde pululan "los moderados".

La aparición, luego de un largo silencio, de la ex gobernador María Eugenia Vidal está en sintonía con ese espacio "moderado" que aún no se sabe si actuará como dique para que los extremos no se toquen, o será algo que se pondrá sobre los mismo, de manera superadora.

De todas formas, los moderados empiezan aparecer en ambos conglomerados políticos mayoritarios que conforma el escenario político provincial, o al menos, hay actitudes moderadas.

Que el gobernador Axel Kicillof haya firmado un convenio con la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA); para la utilización del Sanatorio Antártida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y así poder derivar pacientes del conurbano allí, parte de un entendimiento ambas administraciones, que no estuvo muy remarcado en el anuncio, pero que en rigor existió.

"La gente está esperando gestos maduros de los dirigentes", según la confesión de un colaborador opositor; pero tal como subrayo el diputado nacional Cristian Ritondo: "al coronavirus lo enfrentamos todos juntos, pero sin mentiras. Acompañar y apoyar en esta emergencia no significa callar".

Seguridad

También el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, parece poner segunda, al confirmar que desplegará grupos de reserva en el Conurbano para colaborar ante la crisis generada por el avance del coronavirus.

"Se decidió desplegar todos los grupos de reserva de acción rápida en más de diez puntos del conurbano", indicó, al tiempo que explicó que esto se debe a que "se atraviesa no sólo una crisis sanitaria sino social, logística y económica" por la pandemia de coronavirus.

En declaraciones radiales, el ministro sostuvo que "se trabaja para organizar los barrios muy carenciados, donde prácticamente viven arriba de la basura. No sólo para que tomen conciencia, sino para ayudar a estas pequeñas comunidades vulnerables, en las que viven dos o tres familias en una misma casa".

Al mismo tiempo, no se privó, el ministro, en reiterar sus críticas a los intendentes que construyen barricadas y los calificó de "egoístas", mientras sostuvo que "es una manera temerosa de afrontar una situación colectiva".

Para finalizar el ministro Berni les pidió a los jefes comunales que sean "parte de la solución y no del problema", aunque aseguró que "son minoritarios".

Alerta

La preocupación por posibles desbordes en los barrios más conflictivos del conurbano tiene en alerta a los intendentes. Y, desde esta semana, comenzaron a poner manos a la obra.

Es, en rigor, una de las consecuencias no deseadas del decreto de aislamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus: el freno en la actividad económica, sobre todo de sectores informales.

El municipio de Moreno fue uno de los primeros en comunicar la llegada de dos grupos especiales al distrito.

En concreto, se instaló en el Seminario de La Reja una base operativa de la fuerza especial Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Se trata de dos divisiones especiales de la Policía Bonaerense, cuya intervención se caracteriza por "acción rápida" y el control de grupos antidisturbios.

Según se informó, en la nueva base operativa hay alrededor de 40 efectivos con motos y camionetas, y allí centralizan los patrullajes para la zona de Moreno y alrededores. "La prioridad de esta fuerza es reforzar la seguridad en las zonas de mayor conflictividad como Trujui, Cuartel V, el trayecto de Ruta 23 y Moreno Sur", manifestaron desde el Municipio.

"La instalación de la nueva base junto a los ocho móviles de la Policía Bonaerense y los dos Centros de Prevención Urbana que llegaron días anteriores al distrito resultan un gran refuerzo y fortalecimiento para la seguridad en Moreno", agregaron desde el gobierno local.

Ejército

Oficialmente en dos municipios de la provincia de Buenos Aires el Ejército Argentino hizo pie y empezó a realizar tareas de cara a lo que puede suceder en torno de la pandemia que se está desplegando en el territorio.

En principio el Ejercito desembarcó en La Matanza (también lo hizo en Quilmes), donde el intendente Fernando Espinoza, con la presencia de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, mantuvo una reunión con las mayores autoridades para coordinar tareas de asistencia en los hogares más vulnerables por la situación económica.

Pero lo que llamó la atención de la platea, fue que el mandamás matancero resaltara en su alocución que "siempre estuvo el Ejército Argentino cuando lo necesitamos en La Matanza". Claro que se estaba refiriendo a acciones del Ejercito realizadas en los últimos años y no "siempre", como algunos quisieron resaltar.Por su parte, la vicegobernadora Magario, al hacer referencia al accionar del Ejército en el distrito, sostuvo que "tenemos un desafío junto a nuestro Ejército. Vamos a tomar La Matanza como prueba piloto para después replicar la experiencia en otros lugares de la provincia. A medida que vamos avanzando en los operativos, podemos ir analizando y corrigiendo".

El intendente de La Plata Julio Garro también se mostró, en el marco del programa de centros de atención intermedia, junto al Ejército Argentino, pero evitó las expresiones cargadas de elogios a los uniformados.

Sucede que tras finalizar el primer centro en la República de los Niños y con la colaboración del Ejército Argentino, la comuna avanzó en la instalación de 90 camas en el espacio ubicado en la localidad de Los Hornos donde, de ser necesario, serán trasladadas aquellas personas infectadas con el virus que no se encuentren en estado crítico.

9.000 inscriptos

En solo una jornada más de 9000 personas se inscribieron para ingresar al sistema de salud bonaerense tras la convocatoria realizada desde el Gobierno provincial para atender los casos de coronavirus en el territorio, informaron fuentes oficiales.

Fuentes del ministerio de Salud bonaerense precisaron hoy que unas 9086 personas se anotaron el jueves para trabajar en la emergencia.Además, detallaron que se postularon 1299 personas para cargos de administrativo; 166 bioquímicos; 2993 enfermeros; 142 kiniesiólogos; 36 médicos clínicos; 134 médicos generalistas; 24 médicos terapistas; 3160 psicólogos; 1127 trabajadores sociales; 5 médicos infectólogos y 1759 voluntarios para tareas no remuneradas de ayuda comunitaria.

El Gobierno bonaerense busca sumar 3700 profesionales de la salud, además de voluntarios, para fortalecer los recursos humanos del sistema sanitario, y las tareas de ayuda comunitaria en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con la planificación a cargo de la cartera sanitaria provincial se contratarán en forma temporaria 2.000 enfermeras/os, 500 médicas/os terapistas de adultos y pediátricos, 100 médicas/os clínicos de adultos y pediátricos, 500 médicas/os generalistas, 500 licenciadas/os en kinesiología, 80 bioquímicas/os, 80 psicólogas/os y trabajadoresa/as sociales y 20 infectólogas/os.

La medida es parte del plan integral que el ministerio de Salud pone en marcha para contener el avance del coronavirus en el territorio bonaerense en el marco del decreto que firmó el gobernador Axel Kicillof el pasado 12 de marzo donde establece la emergencia sanitaria por 180 días.

Voces

El secretario general de UPCN seccional provincial, Carlos Quintana, parece haber roto el silencio gremial que imponen las circunstancias, en lo que a reclamo se refiere, pues envió una carta a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec.

Allí, pidió que dé "continuidad al pago del complemento por calidad y continuidad en el servicio" que venían percibiendo los trabajadores, "acordado entre esta organización gremial y el Estado provincial en la paritaria salarial del año 2019".

En la nota enviada a Ruiz Malec, que lleva la firma del titular de UPCN y del secretario Gremial Diego Rétola, exigieron que el pago de "dicho concepto debe tener carácter universal y abonarse indiscriminadamente a todas y todos los trabajadores públicos, dejando de lado los requisitos establecidos originariamente para percibirlo".

En sintonía con UPCN, Miguel Ángel Zubieta, titular del Sindicato de Salud Pública, reclamó una medida de excepción con respecto a los viajes en el transporte público mientras dure la pandemia por coronavirus.El pedido de SSP es el que el transporte público sea "sin costos" para los profesionales de la salud.

Al respecto, Zubieta remarcó que se trata de "un reconocimiento" a los trabajadores, pero también para todo el personal del área, que no significa costo alguno para el Estado porque "los servicios se están prestando actualmente, con pocos usuarios".Pero tal vez el grito más fuerte haya sido, hasta el momento, el de la Cicop, pues la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, expresó que "las y los profesionales de la salud, manifestamos nuestra enorme preocupación acerca de las actuales condiciones en que estamos llevando a cabo nuestra tarea"