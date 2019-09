Vidal anuncia un "paquete" de medidas sociales mientras que Kicillof evita cometer errores no forzados

Entendiendo las dificultades económicas por las que están atravesando los bonaerenses, la gobernadora María Eugenia Vidal, lanza un nuevo paquete de medidas sociales con el objetivo de brindar "alivio al bolsillo de los que más lo necesitan y continuar acompañando a las PyMEºs que son las principales generadoras de empleo".

La batería de medidas implica un esfuerzo fiscal de la principal provincia argentina del orden de los 1.400 millones de pesos, que según deslizaron, están garantizados con los ingresos corrientes, al margen de las negociaciones que la jurisdicción tiene pendiente con el gobierno nacional por el reparto de los fondos federales.

En principio, de esta forma la gobernadora cumple con lo adelantado en su primera conferencia luego de conocerse los resultados de las primarias y al mismo tiempo es una respuesta elíptica a los reclamos que en forma de solicitud de "emergencia alimentaria" hicieron ayer los intendentes peronistas encabezados por la intendenta de La Matanza y candidata a vicegobernadora bonaerense del Frente de Todos, Verónica Magario.

Las decisiones tomadas por el gobierno incluyen aumentos del 20% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), del 15% en las Unidades de Desarrollo Infantil, del 25% para Hogares de la Niñez, del 45% en la jubilación mínima; además de un refuerzo del Plan Más Vida y del Programa de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (PREBA).

Por un lado, el gobierno provincial implementará un refuerzo en el programa de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (PREBA) por medio de un beneficio de hasta $5.000 por mes por empleado. La iniciativa ayudará a sostener unos 25 mil puestos de trabajo en todo el territorio bonaerense.

Por otro lado, el paquete de medidas sociales consiste en el aumento del 20% en el Servicio Alimentario Escolar, 10 % en septiembre y 10 % en octubre; un refuerzo para septiembre del Plan Más Vida de $1.000; un aumento del 15% para las becas de las Unidades de Desarrollo Infantil (UDIs); una suba del 25% a las partidas destinadas a Hogares de Niñez a partir de septiembre; y el aumento del 45% para la jubilación mínima que se hizo efectiva en agosto.

Al reforzará el PREBA, otorgando un beneficio de hasta $5.000 por mes por empleado por un período de tres meses, el gobierno provincial estima que se permitirá ayudar a sostener 25.000 puestos de trabajo.

Como resultado de las intervenciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia a través del PREBA se sostuvieron más de 6.700 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión.

A su vez, gracias a la colaboración en conjunto con el Gobierno Nacional, se lograron mantener más de 11.500 puestos.

Por otro lado, a través del Plan Más Vida, la provincia acompaña mes a mes a más de 600 mil personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social: embarazadas, madres en periodo de lactancia y niños hasta el ingreso al sistema escolar primario. La ayuda la reciben por medio de una transferencia mensual que se acredita en una tarjeta de débito para la compra de alimentos. En el mes de septiembre se brindará un refuerzo de $1.000.

Desde diciembre de 2015 se implementó un aumento acumulado de 416% para jefes o jefas de hogar y 249 % por módulo por hijo.

Además, se implementará un aumento escalonado del 20% en septiembre y octubre, que será de 10 % por mes en SAE. De esta manera, cada plato de almuerzo alcanzará los $33 y el desayuno los $20,9, lo que significa una suba acumulada de 424% desde el inicio de la gestión.

El SAE garantiza todos los días desayuno, almuerzo y/o merienda para 1.800.000 chicos de los 135 municipios de la provincia. Algunas de las mejoras que se implementaron en este programa fue la definición de un menú obligatorio que garantiza un piso mínimo de nutrientes y en 2018 se universalizó el Servicio para que todos los alumnos de las escuelas públicas de nivel inicial y primario reciban desayuno o merienda.

A través de las becas UDIs la provincia acompaña y fortalece el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. El gobierno bonaerense implementará una suba del 15% y beneficiará a más de 104 mil chicos en más de 1.000 espacios bonaerenses como jardines maternales, casas del niño y centros de atención integral.

En 2018 y en mayo de este año ya se habían implementado aumentos en los montos de las becas.

En la provincia 3.700 chicos víctimas de violencia, abuso y abandono que están en hogares de Niñez que reciben ayuda. En septiembre se aplicó una suba del 25%, de esta manera los hogares reciben entre $12.460 y $17.714 por chico por mes.

Desde diciembre de 2015 el Gobierno implementó un aumento acumulado de casi 400 %.

Por último, en lo que respecta a la Jubilación mínima, y tal como ya se adelantó, a principios de agosto el Gobierno bonaerense aumentó un 45 % esa percepción, es el sexto aumento que se realiza desde el 2015 y llega a más de 14 mil jubilados y pensionados provinciales, que ahora cobran una mínima de $ 10.400.

Evitar errores

Mientras tanto, el candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, participó hoy del Primer Congreso Industrial PyME: "Somos Industria", organizado por la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires en el complejo Costa Salguero.

Allí recordó "la política macroeconómica que ejerció este Gobierno se conoció el 16 de diciembre de 2015 cuando el entonces ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, anunció cómo desarmaban el... ¿cómo le dicen ahora? ‘Paraguas cambiario’, anterior (en alusión al cepo)". De todos modos, el candidato se excusó de seguir exponiendo sobre la cuestión al sostener que "no quiero ponerme polémico en este momento, ni tampoco chicanero". "No voy a hablar de la situación financiera actual. Me gustaría hacerlo, pero puede ser usado en mi contra", dijo.

"Una declaración sobre lo que está haciendo bien o mal el gobierno puede ser leído de diferentes maneras y sabemos que hay mucha gente con sensibilidad. Como queremos contribuir para que la situación no se deteriore más, es por eso que decido hacer un prudente silencio de la turbulencia actual", completó.

De todas formas, el candidato a gobernador del Frente de Todos cerrará esta semana con una nueva incursión en el interior de la provincia, un clásico ya de su forma de hacer campaña. Esta vez, "su Clío" saldrá rumbo a la Costa Atlántica para recorrer seis distritos en dos días.

Según la agenda oficial, el jueves estará en General Conesa, ciudad cabecera del distrito de Tordillo, General Lavalle y el Partido de la Costa. En tanto, el viernes visitará Pinamar, Madariaga y Mar Chiquita. La caravana será bajo el lema "#Recorriendo La Provincia" y "#ProvinciaEnMarcha".

Reforma agraria

Emilio Pérsico, uno de los líderes de Movimiento Evita, respaldó hoy a propuesta del referente de la CTEP, Juan Grabois, para expropiar 50 mil propiedades agrarias y redistribuirlas entre familias que las produzcan de modo directo.

"Los conservadores argentinos, no los liberales, estigmatizaron determinadas palabras, entre ellas la reforma agraria. Y se trata de pasar a muchas manos privadas la tierra. Lo ha hecho Estados Unidos, que tuvo cinco reformas agrarias", recordó Pérsico.

De esa forma, Pérsico salió al cruce de las críticas a Grabois por haber propuesto la expropiación de 50 mil parcelas –pagadas a 20 años a sus dueños- para entregarlas a familias que las trabajen, de modo que no haya en el país campos mayores a 5 mil hectáreas.

La propuesta de Grabois, que dijo que tiene consenso entre "los movimientos sociales nacionales y populares" pero no en el Frente de Todos, fue rechazada por el ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere y el titular de la SRA, Daniel Pelegrina.

Desde el peronismo, el intendente de Laprida y actual cabeza de lista de senadores del Frente de Todos en el sur provincial y mano derecha de Verónica Magario en el futuro Senado provincial, Alfredo Fisher, se desentendió de la cuestión, al considerar que no es el momento de debatir una cuestión de ese tipo.

Pero insistió en que "el peronismo trabajó siempre para mejorar la distribución del ingreso" y se mostró a favor de grabar "diferencialmente a la tierra ociosa", pero aclaró que no se debe modificar el "actual régimen de propiedad".

Reelección

Ha empezado la lectura fina de los resultados electorales de las Paso, básicamente de los cortes que se dieron y hasta donde el poder territorial, los gobiernos locales, azuzaron la voluntad popular.

Pero también de cómo vienen las reelecciones de los mandatarios locales, en principio su última reelección, aunque eso habrá que verlo, y es todo un tema de debate, subrepticiamente, en los mentideros políticos hoy.

Un rápido repaso por el conurbano chico, de 24 distritos que rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos presenta un panorama donde Juntos por el Cambio busca la reelección en 7 municipios, pero en 4 se impuso el Frente de Todos.

El Frente de Todos, en la misma región, tiene 14 intendentes que buscan su reelección, pero son 13 los que obtuvieron resultados que habilitan esa posibilidad. Pues en Moreno, el intendente perdió la interna, aunque el Frente de Todos probablemente retenga el municipio, sin la reelección de Walter Festa.

En los 3 municipios restantes se prevé que el Frente de Todos mantendrá el control del gobierno local, con recambio de intendente. Debe mencionarse la particularidad, que en dos de ellos; Berazategui y San Fernando; el nuevo intendente es familiar directo del saliente, en el primer caso el padre reemplaza al hijo y en el segundo es a la inversa. El restante es La Matanza, donde Fernando Espinoza es el candidato a intendente mientras Verónica Magario va como vicegobernadora de Kicillof.