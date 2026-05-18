Premios Martín Fierro 2026: estos son todos los ganadores

Ser Humanos (América)

Tierras (Telefe) GANADOR

Panelista femenina

Marcela Feudela (LAM - América)

Edith Hermida (Bendita - El Nueve)

Natalie Weber (Pasó en América - América)

Analía Franchín (A la Barbarossa) GANADOR

Mariana Brey (A la Barbarossa - Telefe)

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (AB InBev - La América) GANADOR

Tarjetita, Swiss Medical (La América)

Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois - AB InBev (Gut Buenos Aires)

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Mirá los #MartinFierro en Telefe con Santiago del Moro pic.twitter.com/0aiTTHB8H1 — telefe (@telefe) May 19, 2026

Musical

Hay música siempre (Televisión Pública)

La Peña de Morfi (Telefe) GANADOR

Pasión de Sábado (América)

Planeta nueva (El Nueve)

Viajes / Turismo

Iván de viaje (Telefe)

Por el mundo (Telefe) GANADOR

Resto del mundo (El Trece)

Big Show

La voz argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (El Nueve)

Otro día perdido (El Trece) GANADOR

Cronista / Movilero

Alejandro Guatti (Intrusos - América) GANADOR

Cecilia Insignia (Arriba argentinos y Mediodía noticias El Trece)

Martín Salwe (Lape Club Social Informativo - América)

Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe noticias - Telefe)

Noticiero diurno

Arriba argentinos (El Trece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (El Nueve) GANADOR

Mejor actor

César Borbón (La voz ausente - El Trece y AMIA, la serie - Telefe)

Luciana Cáceres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo - El Nueve) GANADOR

Gustavo Garzón (La voz ausente - El Trece)

Benjamín Vicuña (El Trece)

Deportivo

ACTC Media TV (Televisión Pública) GANADOR

Carburando (El Trece)

Knockaut 9 (El Nueve)

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Gastronomía

Ariel en su salsa (Telefe) GANADOR

Escuela de Cocina (El Nueve)

¡Qué mañana! (El Nueve)

Brand content

Historias de reparación Dove (Unilever - Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay - Telefe) GANADOR

Ponele lo mejor (CasanCrem - Danone - Telefe)

Mejor actriz

Gimena Accardi (La voz ausente - El Trece) GANADORA

Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo - El Nueve)

Susú Pecoraro (La voz ausente - El Trece)

Jazmín Stuart (La voz ausente - El Trece)

Interés general

Almorzando con Juana (El Trece)

DDM (América)

Los profesionales de siempre (América)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América) GANADOR

Lape Club Social Informativo (América)

Reality

Cuestión de peso (El Trece)

MasterChef Celebrity (Telefe) GANADOR

Gran Hermano 2025 (Telefe)

Director

Gustavo Hernández (La voz ausente – El Trece)

Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – El Nueve) GANADOR

Guillermo Rocamora (Amia – Telefe)

Labor periodística masculina

Nelson Castro (Telenoche – eltrece)

Rolando Graña (América noticias y GPS – América) GANADOR

Mauro Szeta (Lape Club Social Informativo – América)

Germán Paoloski (El noticiero de la gente – Telefe)

Jurados

Damián Betular; Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef Celebrity – Telefe) GANADORES

Hernán Drago; Pablo Ramírez; Paz Martínez; Manuel Wirzt; Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – El Nueve)

Lali; Miranda!; Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)

Magazine

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe) GANADOR

Nara que ver (El Nueve)

Qué te pasa (Net TV)

Con Carmen (El Nueve)

Revelación

Laura Grandinetti (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)

Ian Lucas (MasterChef Celebrity – Telefe) GANADOR

Sofía Gonet (MasterChef Celebrity – Telefe)

Director de no ficción

Claudio Cuscuela (Otro día perdido – El Trece) GANADOR

Fernando Emiliozzi (MasterChef Celebrity y La voz argentina – Telefe)

Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso y The floor, la conquista – El Trece)

Autor/guionista

Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – El Trece) GANADORES

Izhar Harlev; Shuki Gur; Givon Snir; Hadar Arazi; Matías Bertilotti; Joaquín Bonet (Amia – Telefe)

Eduardo Pinto; Gabriel Macías y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

Labor humorística

Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – El Trece) GANADOR

Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – El Trece)

Darío Lopilato (Viralizados – América)

Laila Roth (Otro día perdido – El Trece)

Labor en conducción femenina

Moria Casán (La mañana con Moria – El Trece)

Pamela David (Desayuno americano – América)

Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)

Karina Mazzocco (A la tarde – América)

Wanda Nara (MasterChef Celebrity – Telefe) GANADORA

Georgina Barbarossa (A la Barbarossa – Telefe)

Mariana Fabbiani (DDM – América)

Humorístico / Actualidad

La Noche Perfecta (El Trece)

Las Chicas de la Culpa (El Trece)

Polémica en el bar (América) GANADOR

Noticiero nocturno

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe) GANADOR

Telenoche (El Trece)

Entretenimientos

Ahora Caigo (El Trece)

Buenas Noches Familia (El Trece) GANADOR

Pasapalabra (Telefe)

Ficción

AMIA, la serie (Telefe)

La voz ausente (El Trece)

Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) GANADOR

Periodístico

Camino a casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (El Nueve) GANADOR

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi – América Noticias (América)

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) GANADORA

Panelista masculino

Martín Candalaft – DDM (América)

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) GANADOR

Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Labor en conducción masculina

Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece) GANADOR

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Futbolístico

CONMEBOL Libertadores (Telefe) GANADOR

Mundial de Clubes (Telefe)

Knockout 9 (El Nueve)

Programa de servicios

ADN Buena Salud – TV Pública GANADOR

Aire de Campo - TV Pública GANADOR

Intelexis - Net TV

Mascotas al rescate – América

Big show

La Voz Argentina (Telefe) GANADOR

Medianoche con Jey (El Nueve)

Otro Día Perdido (El Trece)