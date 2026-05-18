Premios Martín Fierro 2026: estos son todos los ganadores

El evento organizado por APTRA se llevó a cabo en el Hotel Hilton, con transmisión de Telefe y la conducción de Santiago del Moro. Uno por uno, los ganadores de cada terna.
El mayor evento de premios de la televisión argentina, a cargo de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), tuvo lugar este lunes por la noche: los premios Martín Fierro 2026 se llevaron a cabo en el Hotel Hilton de la Ciudad, con transmisión de Telefe y la conducción de Santiago del Moro.
Aquí, la lista de vencedores de las 35 estatuillas, de las cuales derivó también el ganador al Martín Fierro de Oro.
Argentina de Película (América)
Ser Humanos (América)
Tierras (Telefe) GANADOR
Marcela Feudela (LAM - América)
Edith Hermida (Bendita - El Nueve)
Natalie Weber (Pasó en América - América)
Analía Franchín (A la Barbarossa) GANADOR
Mariana Brey (A la Barbarossa - Telefe)
Decíselo, Quilmes (AB InBev - La América) GANADOR
Tarjetita, Swiss Medical (La América)
Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)
Paparazzi: Stella Artois - AB InBev (Gut Buenos Aires)
Hay música siempre (Televisión Pública)
La Peña de Morfi (Telefe) GANADOR
Pasión de Sábado (América)
Planeta nueva (El Nueve)
Iván de viaje (Telefe)
Por el mundo (Telefe) GANADOR
Resto del mundo (El Trece)
La voz argentina (Telefe)
Medianoche con Jey (El Nueve)
Otro día perdido (El Trece) GANADOR
Alejandro Guatti (Intrusos - América) GANADOR
Cecilia Insignia (Arriba argentinos y Mediodía noticias El Trece)
Martín Salwe (Lape Club Social Informativo - América)
Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe noticias - Telefe)
Arriba argentinos (El Trece)
El noticiero de la gente (Telefe)
Telenueve al mediodía (El Nueve) GANADOR
César Borbón (La voz ausente - El Trece y AMIA, la serie - Telefe)
Luciana Cáceres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo - El Nueve) GANADOR
Gustavo Garzón (La voz ausente - El Trece)
Benjamín Vicuña (El Trece)
ACTC Media TV (Televisión Pública) GANADOR
Carburando (El Trece)
Knockaut 9 (El Nueve)
Ariel en su salsa (Telefe) GANADOR
Escuela de Cocina (El Nueve)
¡Qué mañana! (El Nueve)
Historias de reparación Dove (Unilever - Telefe)
Intuiciones by Bplay (Bplay - Telefe) GANADOR
Ponele lo mejor (CasanCrem - Danone - Telefe)
Gimena Accardi (La voz ausente - El Trece) GANADORA
Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo - El Nueve)
Susú Pecoraro (La voz ausente - El Trece)
Jazmín Stuart (La voz ausente - El Trece)
Almorzando con Juana (El Trece)
DDM (América)
Los profesionales de siempre (América)
Sálvese quien pueda (América)
LAM (América) GANADOR
Lape Club Social Informativo (América)
Cuestión de peso (El Trece)
MasterChef Celebrity (Telefe) GANADOR
Gran Hermano 2025 (Telefe)
Gustavo Hernández (La voz ausente – El Trece)
Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – El Nueve) GANADOR
Guillermo Rocamora (Amia – Telefe)
Nelson Castro (Telenoche – eltrece)
Rolando Graña (América noticias y GPS – América) GANADOR
Mauro Szeta (Lape Club Social Informativo – América)
Germán Paoloski (El noticiero de la gente – Telefe)
Damián Betular; Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef Celebrity – Telefe) GANADORES
Hernán Drago; Pablo Ramírez; Paz Martínez; Manuel Wirzt; Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – El Nueve)
Lali; Miranda!; Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)
A la Barbarossa (Telefe)
Cortá por Lozano (Telefe) GANADOR
Nara que ver (El Nueve)
Qué te pasa (Net TV)
Con Carmen (El Nueve)
Laura Grandinetti (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
Ian Lucas (MasterChef Celebrity – Telefe) GANADOR
Sofía Gonet (MasterChef Celebrity – Telefe)
Claudio Cuscuela (Otro día perdido – El Trece) GANADOR
Fernando Emiliozzi (MasterChef Celebrity y La voz argentina – Telefe)
Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso y The floor, la conquista – El Trece)
Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – El Trece) GANADORES
Izhar Harlev; Shuki Gur; Givon Snir; Hadar Arazi; Matías Bertilotti; Joaquín Bonet (Amia – Telefe)
Eduardo Pinto; Gabriel Macías y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – El Trece) GANADOR
Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – El Trece)
Darío Lopilato (Viralizados – América)
Laila Roth (Otro día perdido – El Trece)
Moria Casán (La mañana con Moria – El Trece)
Pamela David (Desayuno americano – América)
Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)
Karina Mazzocco (A la tarde – América)
Wanda Nara (MasterChef Celebrity – Telefe) GANADORA
Georgina Barbarossa (A la Barbarossa – Telefe)
Mariana Fabbiani (DDM – América)
La Noche Perfecta (El Trece)
Las Chicas de la Culpa (El Trece)
Polémica en el bar (América) GANADOR
América Noticias (América)
Telefe Noticias (Telefe) GANADOR
Telenoche (El Trece)
Ahora Caigo (El Trece)
Buenas Noches Familia (El Trece) GANADOR
Pasapalabra (Telefe)
AMIA, la serie (Telefe)
La voz ausente (El Trece)
Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) GANADOR
Camino a casa (Telefe)
GPS (América)
Opinión pública (El Nueve) GANADOR
Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
Soledad Larghi – América Noticias (América)
Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) GANADORA
Martín Candalaft – DDM (América)
Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) GANADOR
Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)
Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece) GANADOR
Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)
CONMEBOL Libertadores (Telefe) GANADOR
Mundial de Clubes (Telefe)
Knockout 9 (El Nueve)
ADN Buena Salud – TV Pública GANADOR
Aire de Campo - TV Pública GANADOR
Intelexis - Net TV
Mascotas al rescate – América
La Voz Argentina (Telefe) GANADOR
Medianoche con Jey (El Nueve)
Otro Día Perdido (El Trece)
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