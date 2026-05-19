Choque en el Ferrocarril San Martín: un tren embistió a un camión en Pilar y el servicio funciona limitado

Tras el choque, toda la mercadería quedó desparramada sobre las vías y la calzada, lo que obligó a montar un operativo de emergencia con personal ferroviario, bomberos y agentes de seguridad vial para liberar la zona y revisar el estado de la formación.

Servicio reducido y demoras

Como consecuencia del accidente, el servicio de la línea San Martín quedó limitado entre Retiro y Pilar, sin llegar momentáneamente a la estación Cabred, cabecera habitual del ramal.

Desde Trenes Argentinos informaron que las tareas de remoción y peritaje continuaban durante la mañana, mientras una grúa trabajaba para retirar el camión siniestrado y despejar las vías.

Vecinos de la zona aseguraron que la señalización del paso a nivel no funcionaba correctamente al momento del accidente. Sin embargo, fuentes ferroviarias señalaron que las barreras estaban bajas cuando ocurrió el choque.

Tensión por el robo de mercadería

Horas después del impacto también se registraron momentos de tensión cuando varias personas intentaron llevarse parte de la carga de bebidas que había quedado esparcida sobre las vías y la calle.

Según trascendió, hubo forcejeos y discusiones con personal de seguridad privada mientras algunos vecinos intentaban retirar packs de botellas y cajones utilizando carros y carretillas.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo el accidente y si el camión cruzó las vías de manera imprudente o si existió alguna falla en el sistema de señalización del paso a nivel.