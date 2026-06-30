Cuatro hinchas argentinos fueron detenidos por intentar entrar sin entradas ante Jordania

Ahora deberan enfrentar causas judiciales en Estados Unidos, perderán la visa, podrían ser deportados y no podrán ingresar por dos años en los estadios argentinos.
Cuatro hinchas argentinos fueron detenidos en Dallas tras intentar ingresar sin entradas al partido entre la Selección argentina y Jordania por los octavos de final del Mundial 2026. Los involucrados fueron descubiertos mientras vulneraban los vallados perimetrales del estadio en distintos sectores y quedaron a disposición de la Justicia estadounidense.
El operativo fue coordinado entre la Policía de Dallas, agentes federales de Estados Unidos y representantes argentinos del área de Seguridad en Eventos Deportivos. A partir del análisis de las cámaras de seguridad y del cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas, las autoridades identificaron a Leandro Ayala, Juan Ignacio Campoamor, Gerardo Nielsen y Federico Llach.
Ayala fue detenido luego de saltar una valla e intentar ingresar por un acceso destinado a voluntarios. Más tarde, Campoamor y Nielsen lograron atravesar una abertura en una de las puertas del estadio, aunque fueron interceptados minutos después. Campoamor quedó imputado por el delito de intrusión ilegal ("Criminal Trespass"), una figura que en Texas contempla penas de hasta seis meses de prisión o multas de hasta 1.000 dólares.
Por su parte, Llach intentó ingresar pegado a un espectador con entrada válida y fue detenido tras empujarlo en el molinete. Si bien recuperó la libertad, también tendrá la visa estadounidense anulada y no podrá asistir a espectáculos deportivos en Argentina durante los próximos dos años.
Además de las consecuencias judiciales en Estados Unidos, los cuatro fueron incorporados al programa Tribuna Segura, lo que les impedirá ingresar a los estadios argentinos. Las autoridades anticiparon que reforzarán los controles para el próximo encuentro de la Selección frente a Cabo Verde, previsto para el viernes en Miami, con el objetivo de evitar nuevos intentos de ingreso ilegal.