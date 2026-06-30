Cuatro hinchas argentinos fueron detenidos por intentar entrar sin entradas ante Jordania

Ayala fue detenido luego de saltar una valla e intentar ingresar por un acceso destinado a voluntarios. Más tarde, Campoamor y Nielsen lograron atravesar una abertura en una de las puertas del estadio, aunque fueron interceptados minutos después. Campoamor quedó imputado por el delito de intrusión ilegal ("Criminal Trespass"), una figura que en Texas contempla penas de hasta seis meses de prisión o multas de hasta 1.000 dólares.