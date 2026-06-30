Noruega le ganó 2-1 a Costa de Marfil y jugará ante Brasil por los Octavos de Final

El seleccionado europeo se impuso al conjunto africano con goles de Antonio Nusa y Erling Halland, quien logró el resultado final cuando terminaba el segundo tiempo
Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil en un partido muy parejo, y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a Brasil. El conjunto dirigido por Ståle Solbakken fue contundente en los momentos decisivos del encuentro y tuvo en Antonio Nusa, Erling Haaland y el arquero Ørjan Nyland a sus grandes figuras para quedarse con el partido .
Los europeos se adelantaron sobre el cierre del primer tiempo con un golazo de Antonio Nusa, que rompió el cero con una gran definición tras una asistencia de Martin Ødegaard. Sin embargo, Costa de Marfil reaccionó en el complemento y encontró el empate gracias a una brillante acción individual de Amad Diallo, quien dejó atrás a varios defensores antes de definir con categoría para firmar uno de los mejores goles del torneo.
Cuando el encuentro parecía encaminarse al alargue, Erling Haaland volvió a demostrar toda su jerarquía. A los 40 minutos del segundo tiempo, el delantero aprovechó una brillante asistencia de Sander Berge y empujó la pelota al fondo de la red para marcar el 2-1 definitivo y llegar a cinco goles en el Mundial.
En los minutos finales, Nyland se convirtió en el héroe de Noruega con una atajada espectacular ante un remate de Diallo que tenía destino de gol. El arquero sostuvo la ventaja hasta el pitazo final y aseguró una clasificación histórica para los escandinavos, que igualaron su mejor actuación mundialista y ahora tendrán una prueba de máxima exigencia: Brasil será su rival en los octavos de final..
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