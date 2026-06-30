Noruega le ganó 2-1 a Costa de Marfil y jugará ante Brasil por los Octavos de Final

Los europeos se adelantaron sobre el cierre del primer tiempo con un golazo de Antonio Nusa, que rompió el cero con una gran definición tras una asistencia de Martin Ødegaard. Sin embargo, Costa de Marfil reaccionó en el complemento y encontró el empate gracias a una brillante acción individual de Amad Diallo, quien dejó atrás a varios defensores antes de definir con categoría para firmar uno de los mejores goles del torneo.